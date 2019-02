Ali Koç Sert Konuştu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe üzerinden kendi kişisel menfaatleri için 7 ayda ortalığı yangın yerine çeviren, linç kampanyaları başlatan ve kötü gününde bir kez daha zarar verip dizayn etmek isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe üzerinden kendi kişisel menfaatleri için 7 ayda ortalığı yangın yerine çeviren, linç kampanyaları başlatan ve kötü gününde bir kez daha zarar verip dizayn etmek isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız. Bizi henüz tanımıyorlar ama tanıyacaklar, alışacaklar" dedi.



Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı. Bu toplantılara çok önem verdiklerini belirten Koç, "Camiamızın en üst makamına gelmek, konuşmak hesap vermek bizler için çok önemli. Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Biz buraya Fenerbahçe'mizi hak ettiği yapıya, mutlu ve güvenli yarınlara taşımak için, umutlu bir gelecek için talip olduk. Sizler de bizlere bu görevi verdiniz. Bu zor yoldaki en büyük gücümüz, motivasyon konumuz sizler ve camiamızın desteğidir. Bu yolda mümkün olduğunca en şeffaf şekilde olmalıyız. Finansal açıdan sıkıntılı dönemlerden çıktıktan sonra bir daha bu durumlara düşmemek adına siz ve bütün üyelerimiz, milyonlarca taraftarımız bunlardan sorumlusunuz. Fenerbahçe'yi bu mutlu yarınlara, sürdürebilir sportif başarılara hep birlikte kavuşturabiliriz" dedi.



"ERSUN HOCA İLE İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK" Futbol takımının durumu hakkında konuşan Koç, "Futbol takımının durumu hepinizin malumu. Ligin ilk yarısında aldığı olumsuz sonuçlar Fenerbahçe'ye yakışmamaktadır. Takımımız istediğimiz seviyede olmasa da kim ne derse desin bizim takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değildir. Bizim yaşadıklarımız olağandışı durumlardır. İnanıyorum ki bu olağandışı durumlardan da hızla süratlice kenetlenerek, psikolojik üstünlük sağlayarak üste çıkacaktır. Bu takım iyi bir takımdır ve ligin ikinci yarısında hep beraber, bunu göreceğimize inanıyorum. Bu gerçekleri bilerek Ersun hoca yönetiminde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ocak'ta transfer yapmak zordur. Takımlar kilit oyuncularını bırakmaz. Bizim gibi finansal alanda manevrası dar kulüpler kiralama seçtiği içinde son dakikaya kadar kiralamada takımlar en iyi şartlar için uğraşır. Hocamızın transfer doğrultusunda 5 tane yeni transfer yaptık. Umuyorum bu adımın sonuçlarını önümüzdeki haftalarda yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamak istiyoruz. Bir noktaya takviye yapamadık; santrfora. İnşallah önümüzdeki transfer penceresinde kuvvetlendireceğiz. Bizim bir transfer politikamız var. Yazın yaptığımız bu transferlerde istediğimiz verimliliği alamadık. Kulübümüzün mali durumunu göz önünde bulundurmak durumundayız. Bu imkanları göz önünde bulundurarak bir yaş aralığı olarak uygun maliyetli yüksek potansiyelli uzun vadede kulübümüze mali yapıdan katkı yapacak takviyeler yaptık. Önümüzdeki dönem gelmesi beklenen yabancı kotasına gelecek olan sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik. Diego Reyes verim alamadığımız bir oyunculardan biriydi ve kendisi İspanya'ya gitti. Aatif'a çok talep vardı biz Rize'ye kiralamayı tercih ettik. Bizim için Anadolu'da iki tane şehir vardır ayrı olarak. Birisi Rize birisi Sivas. Uygar Mert Zeybek İstanbulspor'a verildi. Salih Uçan'ı kiralık vermiştik. Zajc karşılığında Empoli'ye verdik" ifadelerini kullandı.



"UEFA LİSTESİ ZOR BİR SEÇİMDİ" UEFA'ya verilmesi gereken bir liste olduğunu anlatan Koç, "UEFA listesine kimi satarsan sat kimi alırsan al en fazla 3 kişiyi bildiriyorsunuz. UEFA'da olamayan isimler var. Zor bir seçimdi. Hocamız listeyi açıklayacaktır. Dün bir tercih yaptık. 1 puanla başladığımız sezonun ikinci yarısında galibiyetler bizim için 3 puanın ötesinde. Attığımız adımların doğru adımlar olduğunu görmek, gücümüzü göstermek adına çok iyi bir psikolojik şey oldu bu galibiyetler. Kayserispor maçıyla bunlar sürecek ve önümüzdeki maçlardan hedef 9 puan almaktır. Sezonun ikinci yarısındaki gayemiz futbolumuzu ve kadro omurgasını geliştirip takım ruhunu geliştirmek ve çok daha hazır hale gelebilmek. Fenerbahçe futbol takımı önümüzdeki sezon Ersun hoca ile beraber en önemli şampiyonluk adayı olacaktır" şeklinde konuştu.



"EN BÜYÜK UMUT FENERBAHÇE TARAFTARI OLMUŞTUR"



"Sezon başındaki yönetimsel yanılgılarımız nedeniyle yüzümüzü güldüren sonuçlara yaklaşamadık" diyen Koç, "Şu gelinen noktada yaz transfer döneminde yapılacak birkaç takviyeyle önümüzdeki sezon için takımız şampiyonluk için en önemli favorisi olacaktır. En zor günlerimizde bize eşsiz destekle bize geleceğimizle ilgili en büyük umut Fenerbahçe taraftarı olmuştur. Bu sene ligde benim başkanlığımızda tarihimizin en başarısız döneminde olmamıza rağmen seyirci ortalamalarında en üst seviyedeyiz. Her maçımızı dolu tribünlere oynuyoruz. Zannedersiniz dün şampiyonluk, derbi maçı gibiydi. Taraftarımız en sıkıntılı günlerde bile en sonuna kadar desteklerini gösterdiler. Tribün tıklım tıklım dolmasına rağmen homojen bir şekilde takım destekleyemiyoruz. Senkronize olamadık. Bunu aştığımız zaman Kadıköy'den çıkış olmayacak. Üzüntümüz ise sezon başındaki sevgi saygı dedik, küfre saygı dedik. Bazı maçlarda zaman zaman oldu. Dün de oldu. Bize hem maddi açıdan külfeti oluyor. Ama geçen seneye nazaran küfürden ve taraftar olaylarından yediğimiz cezalar azalmıştır" şeklinde konuştu.



"KÖTÜ İNSANLARIN AMACI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİMİ VE BENİ BEZDİRMEK" Futbolda işler iyi gitmediği zaman ne konuda olursa olsun bütün başarılar görülmüyor diye belirten Koç, "7 aydır çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yönetime geldiğimizden bu yana kendimize has bir tarzımız konumuz bakış açımız oldu. Bardağı hep dolu tarafından görmeye öncelik verdik. Rakiplerimize, paydaşlarımıza olumsuz seslere bile saygı ve sevgiyle yaklaştık. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçim öncesi belirttiğim gibi yakışan bir tavır takındık. Bundan sonrada saygı ve sevgiden kusur etmemeye, halkın takımı olan Fenerbahçe Spor Kulübüne yakışan bir olacağız. Son dönemlerde bazı gelişmeler var ki çok farklı davranmaya mecbur bırakıyorlar. Bağışıklık sistemi güçsüzleştiği zaman çıkan uçuklar gibi camiamız içinde organize bazı olayları yoğunlaşarak geliştiğini görüyoruz. Futbolda ilk sezonumuzdaki her tökezlenmemizi, olağanüstü kötü gidişatı fırsat bilerek saldırılar gerçekleştirenler var. Bazı medya bağlantıları olan insanların tek bir amacı var. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimini yeniden yapılandırmak beni ve yönetimi bezdirmek. Biz buraya bu camianın büyük bir güveni ve desteğiyle kulübümüzün en kötü mali durumunda en kötü gününde elimizi taşın altına koyduk. Seçim döneminde bazen kazanırken kaybedersiniz bazen kaybettiğiniz zaman kazanırsınız. Fenerbahçe için elimizi kayanın altına koymaktan çekinmeyiz. Zaten bizim anladığımız Fenerbahçe ruhu da bunu gerektirir. Kimler ne planlar yaparsa yapsın. Hangi medya mecralarını veya mensuplarını iletişim yapmak adına kullanırsa kullansınlar. Camiamız arkamızda olduğu sürece bu yoldan dönmeyeceğiz. Bizi asla vazgeçiremezler. Boşuna enerjilerini harcamamaları için, başka işlerle uğraşmaları için söylüyorum. Buradaki asıl hedef benle yönetimin camiamızla aramızdaki güçlü bağı kırmaktır. Bütün Fenerbahçeliler de emin olsunlar, siz bize destek olduğunuz müddetçe saygısız yorumlar bizi sadece güçlendirir ve motive eder. Gözünüz arkada kalmasın biz sahip çıkarız. Bizim yolumuz çok uzun biz buraya 3-5 gün için gelmedik. Biz bu kulübü her anlamda hak ettiği yarınlara taşımak için bu göreve soyunduk bu konuda çok kararlıyız. Her türlü samimi eleştiriye açığız. Arkasında art niyet olmadığı müddetçe eleştirinin her türlüsüne açığız. Bunlardan ders çıkarmaya özen gösteririz. Normal hayatımızda da burada da böyleyiz. Biz FB TV'de hiçbir programa müdahale etmiyoruz. Zaman zaman yerden yere vurulduk. Biz bu duruma karışmıyoruz. Karışmadığımız içinde eleştiriliyoruz. Biz buna açık bir yönetimiz. Fenerbahçe'nin her iyiliği için yapılacak her eleştiri başımızın üstündedir. Fenerbahçe üzerinden kendi kişisel menfaatleri için 7 ayda ortalığı yangın yerine çeviren, linç kampanyaları başlatan ve kötü gününde bir kez daha zarar verip dizayn etmek isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız. Fenerbahçe Spor Kulübü kimsenin kişisel şeylerine kurban edilmemeli. Artık eskisi kadar iyi niyetli davranmayacağız. Biz daha çok yeniyiz. Bizi henüz tanımıyorlar ama tanıyacaklar, alışacaklar" ifadelerini kullandı.



"LOBİ YAPMAYA TENEZZÜL ETMEDİK" Fenerbahçe'mizin direkt olarak maç sonucuna etki eden hakem kararlarına maruz kalınca, istemeyerek de olsa gündeme getirmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ali Koç, "Bursaspor maçında ve Malatyaspor maçında verilen verilmeyen kararların ardından maçı kazanmış olmamıza rağmen açık yüreklilikle kimseye hakaret etmeden bu kararların VAR da görülmesine rağmen dikkat çekmeye çalıştık. Biz kesinlikle ayrıcalık veya imtiyaz istemiyoruz. Hakemlere bizim maçlarda verilen kararlardan dolayı düdük astırmak olamazda. Lobi yapmaya tenezzül etmedik. Galatasaray maçından sonra federasyonu aramadık. Doğru olması gereken odur. Bu kararlara saygıda kusur etmeden dikkat çekmeye çalıştık. Fenerbahçe ligde istenmeyen yerde olmayabilir ama bunun baş sorumlusu biziz. Ama göz göre göre hak yenmesinin savunulması durumu da bizim görevimizdir. Sarı kart sınırında olan oyuncularımızın aldığı kartlar, verilen verilmeyen kartlar. Ben inşallah yanılıyorumdur. Umarım bu konuya bir daha değinme ihtiyacı olmaz" dedi.



"FENERBAHÇE İÇİN FEDAKARLIK YAPMALIYIZ" Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mali anlamda tarihimizde en çok ihtiyacımız olan dönemden geçiyoruz diye belirten Koç, "Biz fedakarlık yapacağız ama bu bir davadır. Hep beraber top yekün bir süre boyunca imkanlarımız yettiğince elimizi taşın altına koymak durumundayız. Hem mali bağımsızlık açısından hem de FFP açısında fon oluşturmak durumundayız. Omuz omuza verip Fenerbahçe'miz için fedakarlık yapmalıyız. Ancak bu şekilde mali özgürlüğümüz konusunda ilerleme sağlayabiliriz. Devletimizin insiyatif alarak bu içinde bulunduğumuz durumlara çare aramaktadır. Bu son derece önemlidir. Detaylarına henüz vakıf değiliz. İnanıyoruz ki kulüpler ve bankalar bu konuyu değerlendirip kulüplerimize nefes aldıracaktır. Kampanyamızı yapmak durumundayız ve destek bekliyoruz. Her anlamda kulübümüzün gelirini arttırmak durumundayız. Biz kulübümüzün mali konularına sahip çıkmadığımız kadar çıkıyoruz ve aynı zamanda gerçekçiyiz. 120 milyon Euro'ya yakın kaynak oluşturduk. Mart ayına geldiğimizde bizim likit durumumuzda tekrar arayışa girmek durumuna geldik, 7-8 ayda. Yakında detaylar açıklanacaktır" diye belirtti.



"UEFA'DA TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ" UEFA ile yaptıkları toplantı hakkında konuşan Ali Koç, "İlk defa komitenin önünde sunum yapmak için ben katıldım. Bizden önce TFF sunum yaptı. Bizden sonra Trabzonspor sunum yaptı. Bana göre toplantı iyi geçti. Serdar Bey'den aldığım bilgi toplantının son derece olumlu geçtiği ve geçmiş toplantılarda ciddi soruların sorulduğu ifade edildi. Bu bir bilgi paylaşım toplantısıydı. Finansal Fair Play'de bizim bugünden mayıs ayı sonuna kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım ki yaptığımız anlaşmaya riayet edelim. Tabii bu mümkün değil. Bunlarında muhtelif yöntemleri var. Biz bunları anlattık. Bunlardan bir tanesi sermaye arttırımını kabul ettirmeye çalıştık. Bu durum onların alıştığı bir durum değil. Dolayısıyla sermaye arttırımı diğer kulüp sahiplerinin yaptığı gibi değil. Kabul edilir-edilmez bilmiyoruz. Fon oluşturma kampanyası için ne kadar kaynak oluşturursak, bunu da gelir olarak kaydettirme imkanı çıkabilir. Bu imkan olduğu takdirde bambaşka şeyleri konuşabiliriz. Dolayısıyla bunu sadece finansal olarak ihtiyaçları karşılamak için değil FFP'yi aşmak içinde görmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"FENER KARANLIĞI AYDINLATMAK İÇİN VAR" Konuşmasının son bölümünde 'umut korkudan güçlü en önemli duygudur' diye belirten Koç, "Umut insanoğlunun yakıtıdır. Biz Fenerbahçe için bu yola her türlü riski tehlikeyi göze alarak çıktık. Dolayısıyla sağlık dışında hiçbir şey hedefimizden doğru bildiğimiz yoldan saptırmayacaktır. Mücadeleler hayatta her zaman vardır. Onlar olmasa şimdi ve daha sonra olabileceğimiz kadar güçlü olamazdık. Biz bu mücadeleler sayesinde çıkarttığımız derslerle daha da güçleniyoruz. Bizim Fenerbahçe için hayalimiz var. Milyonlarla beraber kurduğumuz bir gönül birliğimiz var. Bu hedef hayaller içerisinde sonuna kadar tüm arkadaşlarım doğru bildiklerimizi yapıyor olacağız. Dikkat dağıtma hedefli oyunlardan etkilenmeden yoğun bir konsantrasyon ve hedeften gözümüzü ayırmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu yaparken de her geçen gün güçleneceğiz ama cebimizdeki dersleri de unutmayacağız. Bizim bu hep birlikte kurduğumuz hayalimiz oldukça, sizler de destek oldukça, güzel geleceğe er ya da geç ulaşacağız. Fenerbahçe'nin içinde olduğu bu zor dönemlerde nemalanmak isteyenlere hatırlatma yapmak istiyorum. Karanlık niyetleriyle bizi korkutmak isteyenler asıl kendileri korkmalıdır. Fener karanlığı aydınlatmak için vardır" şeklinde konuştu.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Transfer Ettiği Tolgay Arslan, Arma Yorumuyla Beşiktaşlıları Kızdırdı

Spor Yorumcusu Ali Ece'den Victor Moses'e Övgü: Tam Bir Yetenek Golü Attı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek

Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu