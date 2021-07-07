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Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor

07.07.2021 11:41

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Vakt-i Fener' projesinin tanıtımı esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Koç, "Dijitalden önemli gelirler elde edeceğiz. YouTube üzerinden 5-6 milyon TL gelir elde ettik. 25 milyon TL'ye çıkaracağız. Kripto paradan 100 milyon liralık gelir sağlama imkanımız var. Loca fiyatları 50-160 bin euro arasında olacak" şeklinde konuştu.

Ali Koç'un proje tanıtımı esnasındaki açıklamalarına Fanatik gazetesinden Eylem Türk köşesinde yer verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"AĞUSTOS AYINDA TANITACAĞIZ"

"Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.

Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu şubesi projesi hayata geçiyor

"25 MİLYON TL'YE ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde dijital stratejilere ağırlık vereceğiz. Bunlardan birisi sanal market... Ayrıca YouTube üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 25 milyon TL'ye çıkması için çalışacağız.

"KRİPTODAN BİRKAÇ 100 MİLYON LİRA"

Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.

"KADIN FUTBOLUNU KURDUK"

Kadın futbolu şubesini kurduk. Yeni dönemde bu alan hızla gelişti."

Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor

Türk Lirası, Youtube, Ali Koç, Kripto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Kaya kaya: Loca fiyatları 50- 150 bin euro Tl değil euro Sonra futbolcuların maaşı euro Devletim bize yardim et dersiniz . Türkiye liginde türkiyede türk stadina euro ile satıyorlar.. Dövız düşer düşer Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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