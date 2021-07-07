Ali Koç'un proje tanıtımı esnasındaki açıklamalarına Fanatik gazetesinden Eylem Türk köşesinde yer verdi.
İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:
"Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.
Önümüzdeki dönemde dijital stratejilere ağırlık vereceğiz. Bunlardan birisi sanal market... Ayrıca YouTube üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 25 milyon TL'ye çıkması için çalışacağız.
Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.
Kadın futbolu şubesini kurduk. Yeni dönemde bu alan hızla gelişti."
Son Dakika › Spor › Ali Koç'un önemli gelir getirmesini beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor - Son Dakika Spor