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Ali Koç Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde konuştu - Son Dakika

Ali Koç Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde konuştu

15.09.2021 16:01
Ali Koç Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde konuştu, System.String[]

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "Avrupalı bir Türkiye ve Türkiyeli bir Avrupa tartışmasız kazan-kazan demektir.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "Avrupalı bir Türkiye ve Türkiyeli bir Avrupa tartışmasız kazan-kazan demektir. Umarım Avrupalılar ülkemizle ilişkilerinin kısa vadeli hesaplarına, göçmen pazarlığına indirgenmeyecek kadar önemli olduğunu tekrar hatırlar." dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen ve üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2021 etkinliği başladı.

Sektörünün en büyük konferans ve fuarı olma özelliği taşıyan ve bu yıl "Gelecek" temasıyla düzenlenen konferans ve fuar etkinliğinin açılışında konuşan Ali Koç, Koç Holding Kurucusu merhum Vehbi Koç'un yaklaşık 1 asır önce mütevazı bir perakendeci olarak müthiş bir maceraya yolculuğuna çıktığını ifade ederek, bu yönüyle Koç Holding için perakendeciliğin özel bir anlamı olduğunu dile getirdi.

Koç, resmi rakamlara göre dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ve 150 milyondan fazla kişinin de daha fazla yoksullaştığını belirterek, "Salgın denen illetten mümkün olan en kısa zamanda bir şekilde kurtulmamız lazım. Bilim insanlarının büyük emekle geliştirebildiği gibi, çok kısa sürede geliştirebildiği, bununla beraber devletimizin her türlü imkanını zorlayıp bizlere sunduğu aşılar, halen mevcut virüs tiplerine karşı etkiliyken, lütfen aşılarımızı en kısa zamanda tamamlayalım. En azından çok şükür ki ülkemizde aşıya ulaşamama sıkıntısı yok." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ihracatı için önemini vurgulayan Koç, şunları söyledi:

"Avrupa'nın geleceği hiç kuşkusuz ülkemiz açısından da son derece önemli. Bir ara müthiş bir ivme yakalamıştık. Avrupa Birliği yolunda doğru adımlar attık ama yeterince karşılığını bulamadık. Zaman içinde de ilişkilerde bir soğuma, uzaklaşma olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hepimiz biliyoruz ki ekonomik açıdan ticarette AB olmazsa olmazımız. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini her iki taraf için de ekonomik potansiyelinin çok çok ötesinde olduğunu düşünüyorum. Avrupalı bir Türkiye ve Türkiyeli bir Avrupa tartışmasız kazan-kazan demektir. Umarım Avrupalılar ülkemizle ilişkilerinin kısa vadeli hesaplarına, göçmen pazarlığına indirgenmeyecek kadar önemli olduğunu tekrar hatırlar. Umarım biz de her şeyden önce kendi selametimiz için yeniden iddialı bir reform ajandası şekillendirir, herkesi heyecanlandıran yeni bir başarı hikayesi yaratabiliriz."

Koç, Batı dünyasının ticarette Çin'e olan bağımlılıklarını her anlamda düşürmek istediğini belirterek. "Bu perspektiften baktığımız takdirde ülkemizi yeniden bir cazibe merkezinde kılabilecek her alanı daha da kıymetli hale geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz." dedi.

"Dijital ile fizikseli bir araya getirecek çözümler geliştirilmeli"

Ali Koç, geleceği şekillendiren önemli bir diğer dinamiğin yeşil dönüşüm olduğunu ifade ederek, yeşil dönüşüm dinamiğini sürdürülebilirlik olgusundan ayrı değerlendirmenin mümkün olmadığını söyledi.

Sürdürülebilirlik odaklı çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimin şirketler açısından stratejik bir zorunluluk haline geldiğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Sadece hissedarlarının değil, toplumsal tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeten, sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan şirketlerin uzun vadede daha başarılı oldukları şimdiden net bir şekilde rakamlarla görülüyor. Buna paydaş kapitalizmi deniyor. Sadece hissedarlarının değil, toplumsal tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını gözeten, sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan şirketlerin uzun vadede daha başarılı oldukları görülüyor. İnsanı daha fazla odağa alan yeni çözümlerle, kapitalizmin toplumsal ilerlemeye yardımcı olurken sosyal eşitsizlikler yaratmasının önüne geçilebileceğine inanıyorum.

Koç Topluluğu olarak sürdürebilirlik vizyonumuzu bu nedenle 'Geleceğe Birlikte' sloganıyla duyurduk. Tüm markalarımızın kurumsal varlık sebeplerini karlılığın ötesinde bir toplumsal amaca dayandırmaları ve bu amaca bilfiil hizmet etmeleri gerektiğine samimiyetle inanıyoruz. Bu duruş, Vehbi Bey'in 'Ülkem varsa ben de varım' sözüyle ortaya koyduğu kurucu ilkenin bugüne tercümesidir. Günümüzde bilhassa gençler, satın alma tercihleriyle tüm şirketleri benzeri bir tavrı benimsemeye zorluyor. Yatırımcılar da sürdürülebilirlik metriklerini şimdiden finansman kararlarının odağına almış durumdalar."

Koç, hedefini günü kurtarmak olarak belirleyenlerin geleceğinin olamayacağını ifade ederek, "Yarınlara ilişkin bir hayal kurmanız ve onun için hep beraber topyekün çabalamanız gerekiyor. Montaigne'in meşhur sözünü hatırlayalım: Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Geleceği daha müreffeh, daha istikrarlı, daha mutlu daha yaşanabilir potansiyeline fazlasıyla ulaşmış hatta aşmış Türkiye'si tabii ki hepimizin ortak hayali… İçinde bulunduğumuz kısır çekişmelerden hızlıca kurtularak, o bu şu demeden bu güzel ülkenin kıymetini bilerek, kısa, orta, uzun, çok uzun vadede en sağlam şekilde bu ülkenin en milletin en hak ettiği şekilde var gücümüzle çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın boyunca e-ticaretteki artışın dikkati çekici olduğunu belirten Koç, fiziksel satış noktalarının ise gelecekte de alışveriş yolculuğunda önemini koruyacağını söyledi.

Tüketiciler ürünlerle ilgili fikir edinmek için satış uzmanlarıyla birebir görüşmek, ürünlere dokunmayı ve tecrübe etmek istediğini ifade ederek, perakendecilere yapay zekanın avantajlarından faydalanarak dijital ile fizikseli bir araya getirecek çözümler geliştirmeyi tavsiye etti.

Avrupa Birliği, Koç Holding, Vehbi Koç, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ali Koç Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinde konuştu - Son Dakika


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