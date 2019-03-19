Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek
11 dakika önce
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka arasında oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık
, Kosova- Danimarka
arasında oynanacak hazırlık maçında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Kosova ile Danimarka arasında 21 Mart
Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Kosova'nın Priştine
şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan
ve Cevdet Kömürcüoğlu
yapacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:22 Kaynak: İHA
Ali Palabıyık, Kosova-Danimarka Maçını Yönetecek
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