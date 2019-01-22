Ali Poyrazoğlu Ve Erhan Yazıcıoğlu "Sefiller"in Prömiyerinde Buluştu

Bora Severcan'ın yönettiği; Atılgan Gümüş, Tanju Yıldırımlar, Cenk Bıyık, Ayça Tanoğlu ve Selen Severcan gibi yetenekli oyuncuların hayat verdiği "Sefiller" in Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki prömiyerine; Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu gibi çok sayıda ünlü tiyatro sever katıldı.

Bir adamın vicdanını ve bir halkın özgürlük arayışındaki isyanının hikayesini anlatan "Sefiller" oyununu izleyen seyirciler, oyuncuların muhteşem performansını ayakta alkışladı.