Ali Poyrazoğlu Ve Erhan Yazıcıoğlu "Sefiller"in Prömiyerinde Buluştu
42 dakika önce
Provaları 90 gündür aralıksız süren dünyaca ünlü yazar Victor Hugo'nun klasik romanı Sefiller'den uyarlanan müzikli oyun, Pazartesi akşamı Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde prömiyer yaptı.
Bora Severcan'ın yönettiği; Atılgan Gümüş, Tanju Yıldırımlar, Cenk Bıyık, Ayça Tanoğlu ve Selen Severcan gibi yetenekli oyuncuların hayat verdiği "Sefiller" in Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki prömiyerine; Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu gibi çok sayıda ünlü tiyatro sever katıldı.
Bir adamın vicdanını ve bir halkın özgürlük arayışındaki isyanının hikayesini anlatan "Sefiller" oyununu izleyen seyirciler, oyuncuların muhteşem performansını ayakta alkışladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:18 Kaynak: Bültenler
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