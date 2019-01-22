Son Dakika Haberleri: Ali Poyrazoğlu Ve Erhan Yazıcıoğlu "Sefiller"in Prömiyerinde Buluştu

Ali Poyrazoğlu Ve Erhan Yazıcıoğlu "Sefiller"in Prömiyerinde Buluştu

42 dakika önce

Provaları 90 gündür aralıksız süren dünyaca ünlü yazar Victor Hugo'nun klasik romanı Sefiller'den uyarlanan müzikli oyun, Pazartesi akşamı Trump Alışveriş Merkezi'nin gösteri merkezinde prömiyer yaptı.

Ali Poyrazoğlu Ve Erhan Yazıcıoğlu

Bora Severcan'ın yönettiği; Atılgan Gümüş, Tanju Yıldırımlar, Cenk Bıyık, Ayça Tanoğlu ve Selen Severcan gibi yetenekli oyuncuların hayat verdiği "Sefiller" in Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'ndeki prömiyerine; Ali Poyrazoğlu ve Erhan Yazıcıoğlu gibi çok sayıda ünlü tiyatro sever katıldı.

Bir adamın vicdanını ve bir halkın özgürlük arayışındaki isyanının hikayesini anlatan "Sefiller" oyununu izleyen seyirciler, oyuncuların muhteşem performansını ayakta alkışladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:18 Kaynak: Bültenler

Ali Poyrazoğlu, Donald Trump, Erhan Yazıcıoğlu, Güncel
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