Ali Şen'e 50. Yıl Plaketi

31.01.2026 11:42
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Ali Şen, 50. yıl plaketi ile onurlandırıldı. Oğlu ve torunu sahnede.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Ali Şen'e 50. yıl plaketi verildi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda gündem maddelerine geçilirken, yüksek divan kurulu üyeliğinde 40, 50, 60 ve 70. yılını dolduran üyelere Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından plaket takdim edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1981-1983 ile 1994-1998 tarihleri arasında başkanlık yapan Ali Şen de 50. yılını doldurdu. Ali Şen'in isminin okunmasının ardından salonda alkışlarla destek verilirken, sinevizyonda Ali Şen için hazırlanan özel klip gösterildi.

Şen'in rahatsızlığı nedeniyle oğlu Metin Şen ile torunu sahneye gelerek plaketi Başkan Saran'ın elinden aldı. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sahneye gelerek, birlikte toplu fotoğraf çektirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

