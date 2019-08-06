Son Dakika Haberleri: Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret
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Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu'ndan Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş yer aldı.
Ziyarette İstanbul'un ev sahipliği yapacağı, 14 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa ve 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Nihat Özdemir, Ali Yerlikaya ve Ekrem İmamoğlu ile tesisleri gezdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ekrem İmamoğlu, Nihat Özdemir, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:35 Kaynak: AA
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