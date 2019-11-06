Aliağa Belediye meclisi toplandı

Aliağa Belediyesi kasım ayı olağan meclisi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde toplanırken, başkanlıktan gelen önergeler, komisyondan gelen raporlar ve gündem dışı önergeler toplantıda konuşuldu.



Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek toplantı, 1 Ekim 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başladı. Ardından başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.



Öte yandan, Aliağa Belediyesinin 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen meclis toplantısında, Aliağa Belediyesi Başkanlığına ve Aliağa Belediyesine bağlı şirketlerine verilen borçlanma limitlerinin yeniden görüşülmesini içeren gündem dışı önerge oy çokluğu ile kabul edildi. - İZMİR