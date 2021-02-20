Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası

20.02.2021 10:08
Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası, System.String[]

Aliağa'nın kültür mirasını gelecek nesillere ulaştırmak için 6 yılda Aliağa Kent Kitaplığına 14 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, kitapseverleri 2021 yılında yeni yayınlarla buluşturacak.

Aliağa'nın kültür mirasını gelecek nesillere ulaştırmak için 6 yılda Aliağa Kent Kitaplığına 14 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, kitapseverleri 2021 yılında yeni yayınlarla buluşturacak.

Tarih ve kültür çalışmalarında hız kesmeyen Aliağa Belediyesi, bir yandan "Helvacı Tarihi ve Kültür" araştırmalarını sürdürürken bir taraftan da "Aliağa Toprak ve Tarım Atlası" için çalışmalara başladı. Daha önce Aliağa Kent Kitaplığında yayınlanan Aliağa Coğrafya Atlası'nın yazarları Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu ve Doç. Dr. Emre Özşahin tarafından yayın hazırlıkları başlayan "Aliağa Toprak ve Tarım Atlası", Aliağa'da yetiştirilen tarımsal ürünleri, ürün desenini, bölgelere göre dağılışlarını, geçmişten günümüze değişimini, verim oranını ve hangi ürünlerin ön plana çıktığını okurlara sunacak.

Çalışmaların Aliağa Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlker Eroğlu, "Aliağa Toprak ve Tarım Atlası"nın Türkiye'de ilk defa bir ilçenin toprak dağılışlarını ve analiz sonuçlarını içeren yayın olacağını söyledi.

Aliağa'nın toprak ve tarım özellikleri bu atlasta

Aliağa'nın toprak ve tarım yapısına dair bugüne kadar önemli bilgiler edindiklerini ifade eden Eroğlu, "Daha önce 'Aliağa Coğrafya Atlası' kitabını hazırlarken Aliağa'nın her yerini gezdik. Gitmediğimiz yer kalmadı. Gittiğimiz yerlerin jeolojik yapısını, jeomorfolojik özelliklerini, bitki örtüsünü ve toprak özelliklerini analiz ederek inceledik. Şuan Aliağa'nın her bölgesine ait toprakların asit ve baz özelliği, kalitesi, horizonlaşması gibi birçok değer elimizde var. Tarım, Aliağa için çok önemli bir kaynak. Bu nedenle geleceğe dönük olarak, nüfusu hızla artan Aliağa'nın tarım arazilerinin kapasitesini bilmemiz, bu doğrultuda planlamalar yapmamız bunun için de elimizdeki potansiyeli çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aliağa Toprak ve Tarım Atlasında bu potansiyeli ortaya koyacağız. Çalışmamızı Temmuz ayına kadar tamamlayıp okurlara sunmayı planlıyoruz" dedi.

"Aliağa Kent Kitaplığı dev bir kütüphaneye dönüşüyor"

Kültür çalışmalarına verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür eden Eroğlu, "Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Kültürel yayınlar gelecek nesiller için çok değerli bir kaynak oluyor. Sürekli yeni yayınların eklendiği Aliağa Kent Kitaplığı dev bir kütüphaneye dönüşüyor" diye konuştu. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası
Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası
Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası

Aliağa Belediyesi, Türkiye, Aliağa, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa Belediyesinden Türkiye'nin ilk toprak ve tarım atlası - Son Dakika


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