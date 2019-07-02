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Aliağa'da denizci aileler yemekte buluştu

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyetinin kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu'nun 93'üncü yıl dönümü nedeniyle denizci aileler, düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.

Aliağa'da denizci aileler yemekte buluştu, System.String[]
Türkiye Cumhuriyetinin kendi karasularında hakimiyet ve istiklalini bütün dünyaya ilan ettiği Kabotaj Kanunu'nun 93'üncü yıl dönümü nedeniyle denizci aileler, düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.

Kabotaj Kanunu'nun 93'üncü yıl dönümü, Aliağa ilçesinde coşkuyla kutlandı. Etkinlikler sonrası denizci aileler, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte buluştu.

Aliağa'da bir restoranda organize edilen akşam yemeğinde, konuklar keyifli dakikalar geçirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "Aliağa Deniz Ticaret Odası olarak geçen sene eylül ayında kurulduk. Denizcilik alanında güzel faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Yeni projelerimizle Aliağa'da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizcilik sektörüne uzun yıllar emek vermiş Süleyman Güder de, emekliliğinin ardından hatıra plaketini Adem Şimşek'in elinden aldı. Gece, hava fişek gösterileri ile son buldu.

Programa ise çok sayıda protokol üyesinin katılması dikkat çekti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:03 Kaynak: İHA
Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Türkiye, Aliağa, Güncel
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