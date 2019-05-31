Aliağa'da geleceğin yıldızları ödüllerine kavuştu

Aliağa Belediyesi 15.Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 3.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu.

Aliağa Belediyesi 15.Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 3.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu. Alt yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa töreni düzenlendi.



Aliağasporun altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel ve Doğancan Üzüldü'nün isimleri düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Ayrıca uzun süre Aliağaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve üç yıl önce hayatını kaybeden Şenol Köse'de unutulmadı.



Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular için Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri'nde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende minik sporculara ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Cahit Ayan, Hakan Şimşek, Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, spor antrenörleri ile turnuvaya sponsor olan firma temsilcileri verdi.



Turnuvada şampiyon olan takımlar



Mini Minikler Şampiyonu: Fırtınaspor



Minikler Şampiyonu: Kabotajspor



Yıldızlar Şampiyonu: Degajspor



İkinci olan takımlar



Mini Minikler: Aslanspor



Minikler: İskelespor



Yıldızlar: Atletizimspor



Üçüncü olan takımlar



Mini Minkler: Kanaryaspor



Minikler: Golcülerspor



Yıldızlar: Güreşspor



Turnuvanın gol kralları



Mini Minikler Gol Kralı: Egemen Altuğ Çevik



Minikler Gol Kralı: Uğur Doğan Sarıkartal



Yıldızlar Gol Kralı: Celal Küçükmorkoç



Turnuvanın asist kralları



Mini Minikler Asist Kralı: Ahmet Yusuf Cihan



Minikler Asist Kralı: Burak Başakran, Deniz İsmet Bayam



Yıldızlar Asist Kralı: Ömer Mevlüt Topal



Turnuvanın en az gol yiyen kalecileri



Mini Minikler: Yağız Ekrem Yıldırım



Minikler: Göktuğ Efe Ceyranoğlu



Yıldızlar: Talha Kaan Çelik



Turnuvanın En Değerli Oyuncusu: Cemal Orta



Turnuvanın En Centilmen Oyuncusu: Egemen Nar



3. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası



Minikler üçüncüsü: Aliağa Bld. Spor Okulları



Yıldızlar üçüncüsü: Helvacı



Minikler ikincisi: Göztepe



Yıldızlar ikincisi: Aliağa Bld. Spor Okulları



Minikler şampiyonu: Aliağa FK



Yıldızlar şampiyonu: Aliağa FK



Sporcu Karne Ödülleri



Aliağa Belediyesi Futbol Spor Okulu



2007-2008 Doğumlular: 1.Ali Ege Tekin, 2.Uğur Cem Gül, 3.Mehmet Yalçın



2009-2010-2011 Doğumlular: 1.Uygar Tamer, 2.Caner Sancak, 3.Mustafa Yasin Erkmen



Aliağa FK Altyapı



U10-U11 Futbol Takımı: 1.Buğra Uğur Gündüz, 2.Efe Eksöz, 3.Berat Aydın



U12-U13 Futbol Takımı: 1.Bedirhan Güner, 2.Yunus Emre Kahya, 3.Rahmican Kafalı



U14-U19 Futbol Takımı: 1.Anıl Güven, Oğuzhan Çakın, 3.Erdem Bozdağ - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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