Aliağa FK'dan Gebzespor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa FK'dan Gebzespor'a Kritik Galibiyet

Aliağa FK\'dan Gebzespor\'a Kritik Galibiyet
19.01.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, Gebzespor'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve moral buldu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gebzespor'u 1-0 yenen Aliağa FK, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Üst üste ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kayıplar yaşayan sarı-siyahlılar, Gebzespor galibiyetiyle hem yeniden yükselişe geçti hem de moral buldu. Teknik direktör Polat Çetin, "Gebzespor galibiyeti bizim için çok değerli oldu. Yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri yakalayıp adımızı üst sıralara yazdıracağız. İlk önceliğimiz Play-Off potasına girmek ardından zirve yarışına ortak olabilmek" dedi. Aliağa FK bu hafta sonu deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gebzespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK'dan Gebzespor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi

10:39
Dananın kuyruğu kopuyor N’Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek
10:06
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
Cuma namazına giden doktora hastalar tepki gösterdi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 10:47:59. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa FK'dan Gebzespor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.