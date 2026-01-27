Aliağa FK, Mardin 1969 ile Önemli Maçta Karşılaşacak - Son Dakika
Aliağa FK, Mardin 1969 ile Önemli Maçta Karşılaşacak

Aliağa FK, Mardin 1969 ile Önemli Maçta Karşılaşacak
27.01.2026 12:10
Aliağa FK, Mardin 1969 Spor ile kritik bir maça çıkıyor. Hedefi ilk 5'e girmek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Aliağa Futbol yarın evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. 37 puanla Play-Off hattının bir basamak altında yer alan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Rakipleri Mardin 1969 Spor'un kendilerinden 3 puan önde olduğunu hatırlatan Çetin, "Bu maç kazanarak yeniden ilk 5 sıranın içerisinde olmayı hedefliyoruz. Serimizi sürdüreceğiz, taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
