Aliağa FK, Samsunspor'a 6-2 Mağlup Oldu

15.01.2026 12:31
Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu'nda Samsunspor'a 6-2 yenilerek lige odaklanmaya karar verdi.

ZİRAAT Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, ikinci hafta maçında Süper Lig'in güçlü ekibi Samsunspor'a evinde 6-2 yenilerek 1 puanda kaldı. Rakibi karşısında ilk devreyi 1 kişi eksik ve 4-1 geride tamamlayan sarı-siyahlılar direnç gösteremedi. Profesyonel liglerde evinde normal sezonda 2.5 yıldır hiç yenilmeyen Aliağa, kupada Samsun'a teslim oldu. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği kupa gruplarında 5'inci sırada yer alan İzmir ekibi lige odaklandı.

Ligde de son 4 maçtır kazanamayan Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin, hafta sonu oynayacakları Gebzespor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Samsunspor'un ligde ve Avrupa'da iyi işler yaptığını ifade eden Çetin, "Biz taraftarımıza keyifli bir maç izlettirmek istedik. Rakibimize direnmeye çalıştık. Şu an lige odaklanmalıyız" dedi.

Hem sezon başında hem de devre arasında iddialı transferler gerçekleştiren Aliağa FK 18 hafta sonunda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 31 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: DHA

