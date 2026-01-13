Aliağa FK, Samsunspor ile Kupada Karşılaşıyor

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Türkiye Kupası'nda yarın Süper Lig ekibi Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa FK'nın bir puanı bulunurken, Samsunspor'un ise 3 puanı bulunuyor. İzmir ekibi, gruptaki ikinci maçta zorlu rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Melih Aldemir düdük çalacak

Aliağa FK - Samsunspor karşılaşmasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Melih Aldemir yönetecek. Aldemir'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Şener yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sercan Karaca olacak. - İZMİR