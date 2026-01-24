Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Ağırlıyor - Son Dakika
Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Ağırlıyor

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'yu Ağırlıyor
24.01.2026 11:49
Petkimspor, Fenerbahçe Beko ile 2. Tur Grubu maçında karşılaşacak, mücadele saat 18.00'de başlıyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralarda yer alan, FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur Grubu'nda ise liderlik koltuğunda oturan Aliağa Petkimspor yarın evinde güçlü rakibi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Son olarak EuroLeague mücadelesinde İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz takımını evinde 84-71 yenen Fenerbahçe, ligde son 4 maçını kazandı. Aliağa Petkimspor da Avrupa arenasında İtalyan Sassari'yi evinde 82-70 yenmişti. İzmir temsilcisi ligde ise son 4 maçını kaybetti.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, İzmir, Spor, Son Dakika

