Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u Yendi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner
Aliağa Petkimspor: Whittaker 31, Efianayi 19, Blumbergs 15, Mustafa Kurtuldum 5, Sajus 6, Boran Güler 4, Franke 4, Troy Şav 2
Türk Telekom: Devoe 5, Alexander 8, Usher 3, Trifunovic 18, Doğuş Özdemiroğlu 8, Allman 2, Berkan Durmaz 7, Emircan Koşut 3, Smith 16, Simonovic 7
1.? ?Periyot: 28-21
Devre: 54-39
3.? ?Periyot: 71-57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u 86-77 yendi.
