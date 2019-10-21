Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 5. haftasında Aliağaspor FK, Aydın temsilcisi Sökespor'a konuk oldu. Sarı siyahlılar, ilk yarıyı 2-0 önde kapatsa da, ikinci yarıda rakibin gollerine engel olamadı. Aliağaspor FK'nın gollerini 15'te Özkan Yılmaz , 45'te Burak Toker attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 78'te Erdal Alıcı ile 79'da Ramazan Aksoy penaltıdan kaydetti. Söke İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Burak Akyel, Okan Oral ve Furkan Ata üçlüsü yönetti.

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