Son Dakika Haberleri: Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü
Son Dakika Spor Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü

Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü

15 dakika önce

Aliağaspor FK, Spor toto Bölgelsel Amatör Ligi (BAL)'nde konuk olduğu Sökespor ile 2-2 berabere kalarak evine 1 puanla döndü.

Aliağaspor FK deplasmandan 1 puanla döndü, System.String[]

Aliağaspor FK, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor toto Bölgelsel Amatör Ligi (BAL)'nde konuk olduğu Sökespor ile 2-2 berabere kalarak evine 1 puanla döndü.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 5. haftasında Aliağaspor FK, Aydın temsilcisi Sökespor'a konuk oldu. Sarı siyahlılar, ilk yarıyı 2-0 önde kapatsa da, ikinci yarıda rakibin gollerine engel olamadı. Aliağaspor FK'nın gollerini 15'te Özkan Yılmaz, 45'te Burak Toker attı. Ev sahibi takımın gollerini ise 78'te Erdal Alıcı ile 79'da Ramazan Aksoy penaltıdan kaydetti. Söke İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Burak Akyel, Okan Oral ve Furkan Ata üçlüsü yönetti.


Öte yandan Sökespor, 32. dakikada İhsan İdikurt'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi mücadele etti. Aldığı beraberlikle sahadan 1 puanla ayrılan Aliağaspor FK, puanını 11'e çıkartarak 8. grupta 4. sırada yer aldı. - İZMİR

Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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