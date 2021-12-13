Üye Girişi
Aliağaspor FK evinde farklı kazandı - Son Dakika

Aliağaspor FK evinde farklı kazandı

13.12.2021 08:05
Aliağaspor FK evinde farklı kazandı

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 7.Haftasında sahasında Torbalıspor'u 4 – 0 mağlup eden Aliağaspor FK, puanını 18'e yükselterek 9.Bölge 2.Grupta liderliğini sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadında yağmur altında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, henüz 5.dakikada Levent Aktuğ'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılamanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takımda 57.dakikada sahneye çıkan İlker Ataseven farkı 2'ye taşıdı. 62.dakikada Furkan Yıldırım skoru 3-0'a getiren golü kaydederken 80.dakikada yeniden sahneye çıkan İlker Ataseven kendisinin ikinci takımının ise 4.golünü attı. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

Aliağaspor FK'nın bol gollü keyifli bir mücadele sergilediği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Aliağalı taraftarlar tribünden birlikte izledi.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "LİDER OLARAK GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yağmur altında oynanan karşılaşmanın kendilerini zaman zaman zorladığını ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "İyi bir futbol sergiledik. Çok gol pozisyonuna giriyoruz fakat pozisyonları gole çevirmede yeteri kadar becerikli değiliz. Önümüzdeki haftayı bay geçtikten sonra devrenin son maçı için Manisa'ya gideceğiz. Her hangi bir kayıp vermeden tüm maçlarımızı kazanmaya devam edip şampiyonluk yolunda lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz" dedi.

Aliağaspor FK evinde farklı kazandı

Furkan Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aliağaspor FK evinde farklı kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfür edip el hareketi yaptı 08:07 Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfür edip el hareketi yaptı
13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 08:03 13 Aralık Pazartesi Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi 00:31 Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu 23:07 Hava almak için evden çıkan imam, ağaca asılı halde bulundu Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar 16:11 Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar

Son Dakika Haberleri
08:06 Alkolü fazla kaçıran Nejat İşler, basın mensuplarına küfür edip el hareketi yaptı
08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar
07:50 7 yaşındaki kızını öldüren cani babanın uzaklaştırma kararı varmış
07:33 Ceyhun Fersoy'dan korkutan paylaşım! Gittiği mekanda saldırıya uğrayan oyuncunun kaşı yarıldı
07:26 İspanya'da kritik derbi nefes kesti! Atletico Madrid'i deviren Real zirvede farkı açtı
07:25 Bravo Hakan! Milli futbolcumuzun akıllara durgunluk veren golünü tüm dünya konuşuyor
23:52 Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü
23:45 Sedat Peker belgeselinde bomba açıklamalarda bulunan Bülent Arınç: Peker belgeselinde olduğumu söylemediler
23:31 Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti!
23:11 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
7 yaşındaki kızını öldüren cani babanın uzaklaştırma kararı varmış 7 yaşındaki kızını öldüren cani babanın uzaklaştırma kararı varmış         
07:50
HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okunmasına Emniyet'ten suç duyurusu         
23:56
Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü         
23:04
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!         
17:35
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 08:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağaspor FK evinde farklı kazandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement