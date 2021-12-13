Aliağaspor FK evinde farklı kazandı - Son Dakika

Aliağa Atatürk Stadında yağmur altında oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, henüz 5.dakikada Levent Aktuğ'un attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılamanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takımda 57.dakikada sahneye çıkan İlker Ataseven farkı 2'ye taşıdı. 62.dakikada Furkan Yıldırım skoru 3-0'a getiren golü kaydederken 80.dakikada yeniden sahneye çıkan İlker Ataseven kendisinin ikinci takımının ise 4.golünü attı. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

Aliağaspor FK'nın bol gollü keyifli bir mücadele sergilediği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Aliağalı taraftarlar tribünden birlikte izledi.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "LİDER OLARAK GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Yağmur altında oynanan karşılaşmanın kendilerini zaman zaman zorladığını ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, "İyi bir futbol sergiledik. Çok gol pozisyonuna giriyoruz fakat pozisyonları gole çevirmede yeteri kadar becerikli değiliz. Önümüzdeki haftayı bay geçtikten sonra devrenin son maçı için Manisa'ya gideceğiz. Her hangi bir kayıp vermeden tüm maçlarımızı kazanmaya devam edip şampiyonluk yolunda lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz" dedi.