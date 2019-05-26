Son Dakika Haberleri: Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

2 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün tırdan ayırdığı dorse, bir anda yokuş aşağı ilerleyerek yol üzerindeki büfeye çarptı.

Alışveriş için gittiği büfede dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün tırdan ayırdığı dorse, bir anda yokuş aşağı ilerleyerek yol üzerindeki büfeye çarptı. Büfenin önünde duran bir genç ise dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Çalışkan isimli vatandaş, idaresindeki 41 RP 651 plakalı tıra bağlı olan dorseyi cadde üzerine park etmek istedi. Çalışkan cadde kenarında durarak tırın çekici kısmını dorseden ayırdı. Bir süre sonra park halindeki dorse yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Kontrolsüzce ilerleyen dorse yol üzerinde bulunan bir büfeye çarparak durabildi.

Yaşanan olay sırasında büfenin önünde bekleyen Emre Can Arda isimli genç ise dorsenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hızla gelen dorseyi fark ederek büfenin önünden uzaklaştığını söyleyen Emre Can Arda, "Dondurma dolabının önünde arkadaşımı bekliyordum, beraber içeri girecektik. Bir baktım, dorse bana doğru gelmeye başladı. Ben de korkarak hemen içeri girdim. Sonra büfeye çarptı. Canımı son anda kurtardım. Bende herhangi bir problem yok" dedi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından dorse çarptığı yerden çekicisi ile çekilerek çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:41 Kaynak: İHA
Emre Can, Derince, Kocaeli, 3. Sayfa
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