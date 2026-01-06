Gazze\'ye asker gönderecekler mi? İlham Aliyev son sözünü söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gazze'de çatışmalar sona erdiğinde ve insani yardım erişimi genişlediğinde bölgeyi güvence altına almak için kurulması önerilen Gazze İstikrar Gücüne asker göndermelerinin gündemde olmadığını söyledi.

"TEKLİF ALDIK AMA GÖREV TANIMI NET DEĞİL"

Yerel televizyon kanallarına röportaj veren Aliyev, söz konusu güce katılım için teklif aldıklarını belirtti. Ancak bugüne kadar oluşumun görev tanımının netleşmediğini ifade eden Aliyev, bu belirsizlik giderilmeden Azerbaycan'ın herhangi bir misyona katılımının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

"ÇATIŞMALI GÖREVLERDE YER ALMAYIZ"

Azerbaycan askerlerinin daha önce Irak, Kosova ve Afganistan'da barış gücü misyonlarında görev aldığını hatırlatan Aliyev, bu operasyonların çatışma yaşanan görevler olmadığını vurguladı. Aliyev, "Azerbaycan sınırları dışında çatışmalı görevlere katılmamız öngörülmüyor" dedi.

"AZERBAYCANLILARIN HAYATINI RİSKE ATMA NİYETİMİZ YOK"

Azerbaycan vatandaşlarının kendileri için değerli olduğunu belirten Aliyev, "Biz birilerinin hatırı için Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ONAY AÇIKLAMASI ASILSIZ"

Aliyev, ABD'nin BM'deki temsilcisinin Azerbaycan'ın Gazze İstikrar Gücüne katılmaya onay verdiği yönündeki açıklamalarını "asılsız" olarak nitelendirdi. Azerbaycan'ın bu açıklamaların kabul edilemez olduğunu diplomatik kanallarla Amerikan yönetimine ilettiğini söyleyen Aliyev, ABD'ye 20 sorudan oluşan bir belge gönderdiklerini ve yanıtlar netleşmeden katılımın gündeme gelmeyeceğini kaydetti.