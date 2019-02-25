Alkışlar Karşıyaka'ya

TARİHİNDE ilk kez liglerde 4. kategoriye kadar gerileyip amatörün eşiğine kadar gelen Türk futbolunun 106 yıllık çınarı Karşıyaka
, altyapı patentli oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarıyla müthiş bir kenetlenme yakalayıp alkışı hak etti. TFF
3. Lig 2. Grup'ta lider Kırşehir
Belediyespor'u İzmir
'de 2-0 yenip taraftarıyla sevinç yumağı olan Kaf-Kaf, camianın yüzünü güldürdü. Bu sezon düştüğü 3. Lig'de sezona tutuk başlayan yeşil-kırmızılıların genç kadrosu, Teknik Direktör Mesut Toros
'un göreve getirilmesiyle istikrarı yakaladı. İlk 7 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle düşme hattında son sıraya demir atan Karşıyaka, Toros yönetiminde 16 maçı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve yalnız 3 yenilgiyle geçti.
Sezonun ilk haftalarında iç sahada oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Kaf-Kaf, Mesut Toros yönetiminde ise evini kalesi yaptı. Toros'la Atatürk
Stadı'nda taraftarı önünde çıktığı 8 maçta bileği hiç bükülmeyen yeşil-kırmızılı ekip, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Grupta son 7 maçta yalnız deplasmanda Esenler
Erokspor'a yenilen Karşıyaka, Mesut Toros'la yarışta özgüven kazandı. Az hata yaptıkları her maçı puanla geçtiklerini söyleyen Mesut Toros, "Rakip farketmeksizin her takımla başa baş oynuyoruz. Oyun felsefemiz oturdu. Maçlarımızda rakipler değil biz oynuyoruz. Kırşehir gibi grubun en maliyetli, güçlü takımlarından birini yenip 30 puan sınırına ulaşmak bize moral oldu. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
HAKAN'DAN MÜTHİŞ ÇIKIŞ
KARŞIYAKA'da Kırşehir Belediyespor maçında gol perdesini açan takımın en skorer ismi Hakan Kuş, şubat ayında rakip fileleri boş geçmedi. Son 4 maçta 3 gol atan Hakan, toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Kaf-Kaf'ın hücumdaki gol umudu son 4 haftada yalnız iç sahada 0-0 biten Alibeyköyspor sınavında suskun kaldı. Yeşil-kırmızılılarda son olarak iç sahada 2-1 kazanılan Adıyaman
1954 maçında ağları sarsan Doğukan da gol orucunu yine bir iç saha galibiyetiyle bozdu.
YÖNETİMDEN JET PRİM
KARŞIYAKA'da galibiyetler ve deplasman beraberliklerinde primleri haftanın ilk mesai gününün sabahında bekletmeden takıma dağıtan şube yönetimi, yine ödülü geciktirmedi. Kırşehir Belediyespor galibiyetinin 2'şer bin TL'lik primleri maç sonrası oyuncuların hesaplarına yatırılıp zorlu Altındağ
Belediyespor deplasmanı öncesi moral dopingi yapıldı. - İzmir