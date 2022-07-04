Alkollü kadın sürücü, içinde çocuk olan aracı kullanarak kaza yaptı!

Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Meydanı'nda yanında çocuğu ve arkadaşıyla alkollü araç kullanan S.T, Mollaarap Mahallesi'nde 2 araca çarparak hurdaya çevirdi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen alkollü kadın kazanın ardından kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 araca çarpıp kaçan kadının 2.25 promil alkollü olduğunu gördü. Yapılan alkol kontrolünün ardından alkollü bayan polislere aracını kaptırmamak için büyük mücadele verdi. Kadın sürücü polis ekiplerine araçları çarpmadığını söyledi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kadının yalanını ise güvenlik kameralarını izleyen polis ortaya çıkarttı. Alkollü S.T aracına çarptığı mahalleli vatandaşlarla da sık sık tartıştığı görüldü. Ehliyetini daha önce kaptırdığı öğrenilen alkollü sürücünün aracı bağlanarak emniyet otoparkına götürüldü. Alkollü kadınla mahalleli arasında zaman zaman çıkan tartışmada kahkahalar havada uçuştu.