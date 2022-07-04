Alkollü kadın sürücü, içinde çocuk olan aracı kullanarak kaza yaptı! - Son Dakika
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Alkollü kadın sürücü, içinde çocuk olan aracı kullanarak kaza yaptı!

04.07.2022 14:30

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocuğun da içinde bulunduğu araçla 2 otomobile çarpıp kilometrelerce kaçan alkollü kadın sürücü, mahallelinin 2 kilometrelik kovalaması sonucu yakaladı. Kadın sürücünün hasarlı aracıyla seyir etmesi güvenlik kamerasına kaydedildi. 2.25 promil alkollü çıkan ve daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilen kadının uzun süre polislerle tartıştı.

Merkez Osmangazi ilçesi Maksem Meydanı'nda yanında çocuğu ve arkadaşıyla alkollü araç kullanan S.T, Mollaarap Mahallesi'nde 2 araca çarparak hurdaya çevirdi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen alkollü kadın kazanın ardından kaçmaya başladı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 araca çarpıp kaçan kadının 2.25 promil alkollü olduğunu gördü. Yapılan alkol kontrolünün ardından alkollü bayan polislere aracını kaptırmamak için büyük mücadele verdi. Kadın sürücü polis ekiplerine araçları çarpmadığını söyledi.

Çocuğunun yanında alkollü araç kullanan kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kadının yalanını ise güvenlik kameralarını izleyen polis ortaya çıkarttı. Alkollü S.T aracına çarptığı mahalleli vatandaşlarla da sık sık tartıştığı görüldü. Ehliyetini daha önce kaptırdığı öğrenilen alkollü sürücünün aracı bağlanarak emniyet otoparkına götürüldü. Alkollü kadınla mahalleli arasında zaman zaman çıkan tartışmada kahkahalar havada uçuştu.

Çocuğunun yanında alkollü araç kullanan kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü kadın sürücü, içinde çocuk olan aracı kullanarak kaza yaptı! - Son Dakika

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