Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı

10.06.2022 15:32

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde av tüfeği ile dehşet saçan ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde av tüfeği ile dehşet saçan ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen T.T. ile F.Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında T.T. dükkanından av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden F.Ç. kanlar içerisinde yere yığılırken seken saçmalar A.B.K. (17) ile E.Ç. (22) isabet etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırganın yaşanan olay sonrasında tüfeğiyle bölgeden uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Orkun Kaya - İHA)

Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı
Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Av tüfeğiyle dehşet saçıp 3 kişiyi yaralamıştı, adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

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