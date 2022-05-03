Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta seyir halinde olan sürücü Hasan Ş., park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücünün alkol testini yaptılar. Yapılan testte sürücünün 2.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş.(52), "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.
Trafik polisine sarılarak bayramlaşan sürücü, "Benim memurum böyle olacak işte" dedi. Ceza makbuzlarını sırayla imzalayan sürücü, çok imza attığını eleştirerek, "Tapuyu mu vereceğiz" dedi
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı! - Son Dakika