Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı! - Son Dakika
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Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!

03.05.2022 17:36

Bursa'da park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, bin 823 TL ceza yemesinin ardından trafik polisine sarılarak bayramlaştı. Sarılırken "Benim memurum böyle olacak işte" diyen adam, ceza makbuzlarını sırayla imzalarken "Tapuyu mu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamidiye Mahallesi İskan Sokak'ta seyir halinde olan sürücü Hasan Ş., park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücünün alkol testini yaptılar. Yapılan testte sürücünün 2.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Son dakika haber | Alkollü sürücü polise sarılarak bayramlaştı

BİN 823 TL CEZA

Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş.(52), "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.

Son dakika haber | Alkollü sürücü polise sarılarak bayramlaştı

"TAPUYU MU VERECEĞİZ"

Trafik polisine sarılarak bayramlaşan sürücü, "Benim memurum böyle olacak işte" dedi. Ceza makbuzlarını sırayla imzalayan sürücü, çok imza attığını eleştirerek, "Tapuyu mu vereceğiz" dedi

Son dakika haber | Alkollü sürücü polise sarılarak bayramlaştı
Son dakika haber | Alkollü sürücü polise sarılarak bayramlaştı
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Türk Lirası, Hamidiye, Alkol, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı! - Son Dakika
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