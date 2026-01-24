Alkollü Sürücü Kaçışta Yakalandı

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü sürücüye polis 'dur' ihtarında bulundu. Kaçış sırasında görevli polise çarpmaya çalışan sürücü, drift atarak ve tehlikeli manevralar yaparak kaçmaya çalıştığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli sürücüye 67 bin 93 lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen sürücü A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim esnasında, Avcılar'dan Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu. Seyir halindeki araç dur ihtarına uymayarak Esenyurt bölgesinde gittiği sırada, ekip aracından inen polis memurunun üzerine doğru aracı sürdü. Şüpheli şahıs araçla yeniden kaçmaya başladı. Aracın hareket kabiliyetini engellemek amacıyla polis tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi. Şüpheli daha sonra araçla D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt yönüne doğru drift atarak ilerlemeye devam etti. Sesli ve ışıklı ikazlara aldırış etmeyerek kaçmaya devam eden sürücü tekrar D-100 Karayoluna bağlanarak bu sefer Beylikdüzü yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibinde olan araç Beylikdüzü'nde yoğun trafiğin bulunduğu bir alanda kontrollü şekilde durduruldu. Araçtan inmemek için direnen şüpheli sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde şüpheli sürücü A.O.,'ya yapılan alkol ölçümünde 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, toplam 67 bin 93 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücü daha sonra emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.