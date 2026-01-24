Alkollü Sürücü Kaçışta Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Alkollü Sürücü Kaçışta Yakalandı

24.01.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta alkollü sürücü, polis denetiminden kaçarken drift yaparak yakalandı ve tutuklandı.

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren alkollü sürücüye polis 'dur' ihtarında bulundu. Kaçış sırasında görevli polise çarpmaya çalışan sürücü, drift atarak ve tehlikeli manevralar yaparak kaçmaya çalıştığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen şüpheli sürücüye 67 bin 93 lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen sürücü A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 23 Ocak Cuma günü saat 01.00 sıralarında Esenyurt D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim esnasında, Avcılar'dan Edirne istikametine doğru makas atarak ilerleyen araca polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu. Seyir halindeki araç dur ihtarına uymayarak Esenyurt bölgesinde gittiği sırada, ekip aracından inen polis memurunun üzerine doğru aracı sürdü. Şüpheli şahıs araçla yeniden kaçmaya başladı. Aracın hareket kabiliyetini engellemek amacıyla polis tarafından aracın lastiğine bir el ateş edildi. Şüpheli daha sonra araçla D-100 Karayolu'ndan ayrılarak Esenyurt yönüne doğru drift atarak ilerlemeye devam etti. Sesli ve ışıklı ikazlara aldırış etmeyerek kaçmaya devam eden sürücü tekrar D-100 Karayoluna bağlanarak bu sefer Beylikdüzü yönüne doğru kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibinde olan araç Beylikdüzü'nde yoğun trafiğin bulunduğu bir alanda kontrollü şekilde durduruldu. Araçtan inmemek için direnen şüpheli sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde şüpheli sürücü A.O.,'ya yapılan alkol ölçümünde 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye, toplam 67 bin 93 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücü daha sonra emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Kaçışta Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
14 ünlünün testi pozitif çıktı 14 ünlünün testi pozitif çıktı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

14:14
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
Efsane ismin oğlu Manchester United U18 ile ilk resmi maçına çıktı
14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 14:28:51. #7.11#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kaçışta Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.