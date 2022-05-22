Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı - Son Dakika
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Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı

22.05.2022 00:24

Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı - Alkollü kaza yaptı, yaralı haldeki arkadaşını da alarak kaçtı - Olay yerinden kaçan alkollü sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalandı Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı

- Alkollü kaza yaptı, yaralı haldeki arkadaşını da alarak kaçtı

- Olay yerinden kaçan alkollü sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından arkadaşıyla birlikte kaçan alkollü sürücü, ekipler tarafından yakalandı.

Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. idaresindeki 23 BD 848 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan İ.U. yönetimindeki 23 ABV 265 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada toplam 4 kişi yaralanırken, B.D. ve yaralı arkadaşı olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kaçan sürücü ve yaralı arkadaşı ekipler tarafından yakalanarak olay yerine getirildi. Kaçan sürücünün 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı
Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü seyir halindeki araca çarpıp kaçtı: 4 yaralı - Son Dakika


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