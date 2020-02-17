Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

46 dakika önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Burak K. idaresindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, Balabancık Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan Burak K, polis ekiplerinin yaptıkları kontrol sonucu alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.

Cadde üzerinde bulunan binadaki vatandaşlar da, evlerinin pencere ve balkonlarından takla atan aracın görüntüsünü çekti.

Cadde takla atan aracın çekici tarafından kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Alkollü sürücü takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Balabancık, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:00 Kaynak: AA
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