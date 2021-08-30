Alkollü sürücü tıra arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı tır, aynı yöne giden tıra arkadan çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza hakkında alkollü sürücü, önünde seyreden sürücünün geç sinyal verdiğini iddia etti.

Kaza, gece saatlerinde Lalapaşa yolunda meydana geldi. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan alkollü sürücü Ahmet Çayır'ın kullandığı PB0727PT plakalı tır, önünde seyreden Bilgin Mustafa İdriz'in kullandığı T1154EB plakalı tıra çarptı. Kazada alkollü sürücü Çayır'ın kullandığı tırın çekici kısmı yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan tarlalık alana girdi. Çayır kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, çarpışmanın etkisiyle diğer sürücü İdriz ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürücüsü İdriz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü alkollü çıktı

Sos şeritten normal hızda ilerlerken önündeki tırdan aniden sol yöne sinyal verildiğini iddia eden alkollü sürücü Ahmet Çayır, tır önüne kırılınca vurduğunu söyledi. Yapılan kontrollerde Çayır'ın 154 promil alkollü olduğu belirlendi. - EDİRNE