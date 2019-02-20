Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Uygulama Yapan Polise Pikabıyla Çarpıp Kaçtı

Alkollü Sürücü Uygulama Yapan Polise Pikabıyla Çarpıp Kaçtı

47 dakika önce

Alkollü sürücü uygulama yapan polise pikabıyla çarpıp kaçtı Adana'da uygulama yapan polislere ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalandıADANA - Adana'da alkollü sürücü uygulama yapan polislerin üzerine pikabını sürerek kaçtı.

Alkollü Sürücü Uygulama Yapan Polise Pikabıyla Çarpıp Kaçtı, System.String[]
Alkollü sürücü uygulama yapan polise pikabıyla çarpıp kaçtı
Adana'da uygulama yapan polislere ve bir vatandaşa pikabıyla çarpan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalandı

ADANA - Adana'da alkollü sürücü uygulama yapan polislerin üzerine pikabını sürerek kaçtı. Alkollü sürücü olayda bir polis memuru ile sivil bir vatandaşa çarparak yaralanmasına sebep oldu. Sürücü kısa süre sonra ara sokaklarda yakalandı.
Olay, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptığı sırada o bölgeden geçen Osman Gazi Davran kullandığı 01 HZ 259 plakalı pikabı ile polislerin üzerine sürerek bir polis memuruna ve sivil vatandaşa çarptı. Davran polise ve vatandaşa çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
Polis memuru ile vatandaşlar sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Alkollü sürücü ara sokaklarda yakalandı
Bölgede yoğun çalışma başlatan polis ekipleri, Yurt Mahallesi ara sokaklarında 01 HZ 259 plakalı otomobili terk halde buldu. Bunun üzerine aracın bulunduğu bölgede çalışmalar ağırlık verilirken sürücüde saklandığı yerde kısa sürede içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan Davran emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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