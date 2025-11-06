Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz - Son Dakika
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

06.11.2025 06:49
Kayseri'de alkollü bir sürücü, muayene ve sigortası olmayan otomobiliyle yakalandı. Trafik ekiplerine "Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz" teklifinde bulunan sürücü, 1.84 promil alkollü çıktığı için ceza aldı ve ehliyetine el konuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü sürücü muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalandı. Alkollü sürücü kendisine işlem yapmak isteyen ekiplere, "Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki 38 UC 320 plakalı otomobili durdurdu.

POLİSE AKILLARA ZİYAN TEKLİF

Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere haber verdi. A.Ç. trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce 'ehliyetimi alma kemerden ceza yaz' teklifinde bulunurken, trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde A.Ç. 1.84 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Alkollü sürücü hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

