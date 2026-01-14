Alkollü Sürücüden Polisi İkna Etme Çabası - Son Dakika
Alkollü Sürücüden Polisi İkna Etme Çabası

14.01.2026 06:07
Tekirdağ'da bir sürücü, trafik kontrolünde ceza yememek için polise dil döktü, sonuç değişmedi.

Tekirdağ Çorlu'da trafik polisinin alkollü sürücülere yönelik yaptığı çevirmede durdurulan alkollü sürücü, ceza yememek için polise dakikalarca dil dökerek, "Ben polis olacak adamım boyum da uzun" dedi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından, trafiğe çıkan sürücülere yönelik alkol kontrolü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan trafik çevirmesinde durdurulan araç sürücüsü S.Y. yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı. Polis ekiplerine dakikalarca dil döken S.Y., "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" ifadelerini kullandı. Polis tarafından sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay geçici süreyle el konuldu.

Sürücü daha sonra ifadesi için karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Çorlu, Polis, Son Dakika

