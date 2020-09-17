Alkollü sürücünün ölümüne yol açtığı Aybüke'nin ailesi adalet bekliyor - Son Dakika

Konya'da, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadan çarptığı arabada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un ailesi, kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenilen sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Kurt ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu, AA muhabirine, şüpheli Emel Gümüş'ün, 4 Eylül'de yüksek promil alkollü ve ehliyetsiz bir şekilde ve kaza yapabileceğini bilerek trafiğe çıktığını savundu.

Olayda taksirden çok olası kastın konuşulması gerektiğine değinen Tanrıkulu, "Aybüke bebeğin içinde olduğu, duran araca çarpan Emel Gümüş, olaydan bir hafta önce alkollü araç kullanırken bir kazaya daha karışmış, bunu da kendi ifadelerinde anlatmıştır. Böyle bir ifadeye rağmen şahıs serbest bırakılmış, bizim itirazlarımız neticesinde 14 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." diye konuştu.

Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Şahıs daha bir hafta önce alkollüyken kaza yapmış, ehliyetine de el konmuş bir kişi. Alkollü şekilde dışarı çıkarken kaza yapabileceğinin bilincindedir, ancak umursamamıştır. Aybüke bebek, anne ve babasının ilk ve tek çocukları. Acılarını tarif etmek mümkün değil. Türkiye'nin her yerinden başsağlığı telefonları alıyorlar. Biz de soruşturmayı takip ediyor, aileyle de sık sık görüşüyoruz. Aile, şüpheli Emel Gümüş'ün en kısa zamanda ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor."

Cihat Tanrıkulu, Gümüş'ün mevcut durumda 2 ile 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasını öngördüklerini dile getirerek, "Davanın ağır ceza mahkemesinde açılmasını ve olası kast üzerine bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz." dedi.

- Sürücü Gümüş'ün ifadeleri

Konya 5'inci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emel Gümüş, ifadesinde, olay nedeniyle üzgün olduğunu ve vicdan azabı çektiğini belirtti.

Kötü bir dönemden geçtiğini öne süren Gümüş, "Olaydan yaklaşık bir hafta önce alkollü şekilde araç kullanırken kazaya karışmıştım. Kız kardeşimi kaybettiğim için ve iş yerimdeki sorunlar nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde, Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Samet Kurt (31) idaresindeki kırmızı yanan trafik ışıklarında duran 42 CRL 81 araca arkadan çarpmıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğunda bulunan Aybüke Kurt, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Samet ve Teslime Kurt yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Aybüke bebek yoğun bakım ünitesine alınmış, bir haftayı aşkın yaşam mücadelesini 15 Eylül'de kaybetmişti.

Gözaltına alınan Emel Gümüş'ün ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı trafik kazasına karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu belirlenmişti.

Emel Gümüş, polisteki ifadesinde, "Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum, ancak işlerimi takip edebilmek için aracı mecburen kullanıyorum" beyanında bulunmuştu.