Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı - Son Dakika

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı

14.10.2020 02:59

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özsan Bulvarı üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 38 ABF 738 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Yakup A. ihtara uymayarak Tarsus- Adana Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin istikameti doğru kaçmaya başladı.

Sarıçam Devriye ekipleri ve Trafik Şube'ye bağlı ekipler 30 kilometrelik kovalamaca sonucunda Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapanpe Yolu üzerinde sürücü Yakup A.'yı kıskıvrak yakaladı.

Araçta yapılan arama çalışmalarında asayiş yönünden bir bulgu bulunmazken yapılan Alkol muayenesinde sürücü Yakup A. 1.29 promil alkollü çıktı.

Sürücü Yakup A.'nın daha öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Yakup A.'ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten toplam 5 bin TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil polis otoparkına çekildi.

Öte yandan, Yakup A. ve yanında bulunan 2 kişi polis merkezine götürüldü. - ADANA

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı

Sarıçam, Adana, Polis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı Yeni salgın patlak verdi! İsrail'de 50 kişi fareden bulaşan hastalığa yakalandı         
21:08
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor         
19:25
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor         
09:25
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 03:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü ve ehliyetsiz sürücü 30 kilometre kovalamaca sonucunda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei