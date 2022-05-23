Alkollü bir şekilde 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma - Son Dakika
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Alkollü bir şekilde 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma

23.05.2022 18:13

Alkollü bir şekilde 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturmaİSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca alkol tüketilirken 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma başlatıldı.

Alkollü bir şekilde 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma

İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca alkol tüketilirken 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diğer öğrencilerle birlikte alkol aldığı sırada, 'Allah konuşuyor' şeklinde mikrofona konuşarak İslami değerlerle alay eden ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes Gözüküçük hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü bir şekilde 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma - Son Dakika


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