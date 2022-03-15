SPOR Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart: 3-1 - Son Dakika
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SPOR Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart: 3-1

15.03.2022 21:37

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)SALON: Eczacıbaşı SporHAKEMLER: Magdalena Niewiarska (POL), Djordje Stevanovic (SRB)ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Simge (L), Gözde, Saliha, FatmaALLIANZ MTV STUTGARTT: Van de Vyver, Segura, Timmerman, Ceasar, Lee, Louis,...

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA)

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Magdalena Niewiarska (POL), Djordje Stevanovic (SRB)

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Simge (L), Gözde, Saliha, Fatma

ALLIANZ MTV STUTGARTT: Van de Vyver, Segura, Timmerman, Ceasar, Lee, Louis, Koskelo (L), Nowicka, Jasper, Berger, Nowicka

SETLER: 3-0 (25-19, 22-25, 25-20, 25-17)

SÜRE: 65 dakika (23,26,28,24)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Kupası finali birinci maçında evinde Allianz MTV Stuttgart'I 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı.

Çekişmeli karşılaşmanın ilk setinde, etkili hücumları ve servisleriyle rakibine üstünlük sağlayan turuncu beyazlılar, seti 25-19 kazandı. Amerikalı smaçör McKenzie Adams ilk sette servisten aldığı 3 sayıyla ön plana çıktı. İkinci set başa baş sayılarla başlarken; kaptan Tijana Boskovic'in 13 sayılık katkısı yeterli olmadı ve konuk ekip seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kontrolü tekrar ele geçiren Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-20 önde bitirdi. Kaptan Boskovic aldığı 12 sayıyla sete damgasını vurdu. Karşılaşmanın son setinde, 25-17'lik skorla maçı 3-1 kazanarak final karşılaşmasında avantajı kaptı. Turuncu beyazlılar, toplamda 8 servis ve 10 blok sayısı elde etti.

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı Dynavit rövanş mücadelesi, 22 Mart Salı günü TSİ 21.00'de Almanya'nın Stuttgart şehrinde oynanacak.

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Eczacıbaşı Dynavit - Allianz MTV Stuttgart: 3-1 - Son Dakika
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