Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na sponsor oldu - Son Dakika

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na sponsor oldu

12.01.2021 00:57
Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na sponsor oldu, System.String[]

Allianz, Paralimpik Hareket ile 2006 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü işbirliği kapsamını genişleterek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 'Global Sigorta Ana Sponsoru' oldu.

Allianz, Paralimpik Hareket ile 2006 yılından bu yana dünya çapında yürüttüğü işbirliği kapsamını genişleterek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 'Global Sigorta Ana Sponsoru' oldu. 8 yıl sürecek sponsorluk, 1 Ocak 2021 itibarıyla resmi olarak başladı.

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Allianz, 200'den fazla ülkede sporcuları, takımları, gönüllüleri ve sporseverleri bir araya getirmek, etkileşime girmelerini sağlamak amacıyla Paralimpik Hareket ile yürüttüğü işbirliğinin kapsamını genişleterek 'Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 'Global Sigorta Ana Sponsoru' oldu.

Allianz Grubu CEO'su Oliver Baete, Olimpiyatın ve Paralimpik Hareketin 'Global Sigorta Ana Sponsoru' olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Oliver Baete, "Spor ekosisteminin bir destekçisi ve ortağı olarak, bu ekosistemle paylaştığımız mükemmellik, dostluk, kapsayıcılık ve saygı değerlerimizin de rehberliğiyle, 148 bin çalışanımız ile sporculara, ailelerine ve tutkularına hizmet etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee - IOC) Başkanı Thomas Bach ise şöyle konuştu: "Ekiplerimiz, belirlenen pilot ülkelerde 2018 yılından bu yana sporcuları ve Olimpik Hareketi desteklemek için birlikte çalışıyorlardı. Yeni Olimpiyat yılına girerken, Allianz ile küresel iş birliğimize gerçek anlamda başlamaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Paralimpik Komitesi (International Paralympic Committee - IPC) Başkanı Andrew Parsons sigorta şirketinin 'Paralimpik Hareket'e verdiği destekle kişilere, yeteneklerine ve değerlerine küresel bir görünürlük getirdiğini belirterek, "Birlikte bir sonraki aşamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin ilk uluslararası ortağı

Verilen bilgiye göre, 2006 yılından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi ile işbirliği yapan Allianz, 2011 yılında kurumun ilk uluslararası ortağı oldu. Paralimpik Spor Federasyonu'nun ilk küresel sponsoru olarak, mali desteğin ötesinde bir ortaklığa imza atan sigorta şirketi, 'Paralimpik Hareket'in, küreselden yerele, her düzeyinde çalışarak, dünyanın dört bir yanında engellilere yönelik spor farkındalığını artırmayı hedefliyor. Sigorta şirketi, 2018'den bu yana da belirlenen 4 pilot ülke olan Avustralya, Çin, Fransa ve İspanya'da, sağlık alanında sporseverler, sporcular, takımlar ve çalışanlara ulaşarak destek veriyor. Bu kapsamda mental sağlığın gelişimi için Avustralya Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği İyi Yaşam Haftası'nın da sponsoru olan sigorta şirketinin grubu bir yandan da hareket etmeyi ve oyunların bir parçası olmayı destekleyen bir girişim niteliğindeki 'Club Paris 2024' kapsamında, bireyleri yürümeye ve koşmaya teşvik etmek amacıyla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi ile birlikte çalışıyor.

Dünyanın dört bir yanında, sporcular ve sporseverlerle bağlantı kurmaya yönelik yerel girişimlerini genişletmeyi hedefleyen sigorta şirketi, müşterilerine ve çalışanlarına Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları Meşalesi Turu'na katılma şansı sunarken, Allianz Spor Kampları'nda gençlerin çeşitli spor dallarını denemelerine, arkadaşlıklar kurarak ve sporculardan öğrenerek 'Olimpik ve Paralimpik' ruh ve değerleriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlıyor. Sigorta şirketi ayrıca, amaca özel sigorta çözümleri ve hizmetleriyle de 'Olimpik ve Paralimpik Hareket'i destekliyor. - İSTANBUL

Allianz Grubu, Olimpiyat, Sigorta, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na sponsor oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Eski Trabzonsporlu Sol Bamba, lenf kanserine yakalandı Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu ABD'de kaos büyüyor! 50 eyaletin kongrelerinde silahlı protesto planlanıyor Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi
Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık         
00:22
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi         
00:16
Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu Çukur'da Yamaç'a yeni düşman! Maskeli dövüşçü sosyal medyada merak konusu oldu         
23:43
Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü Tartıştığı iki akrabasını silahla vurarak öldürdü         
23:15
Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi         
22:59
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi         
21:06
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 01:09:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na sponsor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei