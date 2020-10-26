Allianz Türkiye, iş birliği yapacak startup'lar arıyor - Son Dakika

Allianz Türkiye, iş birliği yapacak startup'lar arıyor

26.10.2020 12:40
Allianz Türkiye, iş birliği yapacak startup'lar arıyor, System.String[]

Allianz'ın startup'larla iş birliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle başlattığı HackZone Allianz Open Insurance Programı'na başvurular başladı.

Allianz'ın startup'larla iş birliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle başlattığı HackZone Allianz Open Insurance Programı'na başvurular başladı.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü yapma vizyonuyla yenilikçi iş modelleri ve projeleri desteklemeye devam ediyor.

Startup'larla iş birliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle Hackzone Allianz Open Insurance Programı'nı başlatan Allianz Türkiye, API'lerini (Uygulama Ara Yüz Programları) startup'lara açarak sektörde bir ilke imza attı.

Startup'ların 10 gün süresince tasarım odaklı düşünme ve kodlama yapacakları bir maraton programı olan Hackzone Allianz Open Insurance'a 9 Kasım'a kadar https://hackzoneinsurance.com internet sitesinden başvuruda bulunulabilecek.

Allianz'ın girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters iş birliğinde hayata geçirilen program kapsamında startup'ların, başvurularını yapacakları sitede yer alan temalar ile Allianz API'lerini kullanarak paylaşacakları proje fikirleri değerlendirilecek.

Tüm startup'lara açık olan programda Hackquarters kendi network'ünde de bu çağrıyı paylaşacak. Ön değerlendirmenin ardından kısa listeye kalan startup'lara Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve mentorluk desteği verilecek.

14 Aralık'ta gerçekleştirilecek finalde kazanan ekiplere ödülün yanı sıra Allianz ile projeleri için pilot çalışma (PoC) fırsatı sunulacak.

"Sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, startup'lar ile sigorta sektörü arasında oluşturulacak bağın her iki tarafa da eşsiz kazanımlar sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, startup'lar için büyük bir potansiyel taşıyor. Program ile sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sigorta sektöründeki önemli bir sorunu veya önemli bir ihtiyacı tespit eden ve üzerine çalışan, yeni bir pazar ve çözüm oluşturmak için kullanılabilir ve uygulanabilir ürünleri Allianz API'lerini kullanarak geliştirebilecek yetenekte startup'larla iş birliği yapmayı planlıyoruz."

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı ise program ile startup'lara Allianz ve Allianz network'ü ile PoC ve iş birliğinin yanı sıra Allianz Grubu'nun dijital yatırım şirketi Allianz X ile tanışma fırsatı sunduklarını bildirdi.

Kırcı, "Ayrıca, startup'ları programa ve ihtiyaca özel eğitimler, alanında uzmanlardan mentorluk, Allianz ve Hackquarters network'üne erişim ve ölçeklenme olanağı ile destekleyeceğiz. API'lerini startup'larla paylaşan tek sigorta şirketi olarak, girişimcilere gerçek iş birliğine dayalı tasarım ve kodlama odaklı uygulamalarını deneyimleme ve Allianz ile daha fazla iş birliği yapma fırsatı sunuyoruz. Program sonunda da başarılı ve çözümleri kuvvetli startup'larla iş birliği yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Allianz Türkiye, iş birliği yapacak startup'lar arıyor
Allianz Türkiye, iş birliği yapacak startup'lar arıyor

Sigorta, Türkiye, Allianz, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Allianz Türkiye, iş birliği yapacak startup'lar arıyor - Son Dakika Ekonomi

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