Alman Arkeoloğa Tiyatro Oyunuyla Teşekkür

AYDINLI emekli öğretmen Hüsnü Ertung tarafından yazılan 'Latmos'a Rahmet Geldi' adlı oyun, Beşparmak Dağları'ndaki Latmos Antik Kenti'nin ve 8000 yıllık eşsiz kaya resimlerinin korunmasına, bölgedeki maden ocaklarının tahribatlarına ve insanın içindeki vefa duygusuna hitap ediyor.

AYDINLI emekli öğretmen Hüsnü Ertung tarafından yazılan 'Latmos'a Rahmet Geldi' adlı oyun, Beşparmak Dağları'ndaki Latmos Antik Kenti'nin ve 8000 yıllık eşsiz kaya resimlerinin korunmasına, bölgedeki maden ocaklarının tahribatlarına ve insanın içindeki vefa duygusuna hitap ediyor.



9 MART'TA BERLİN TİYATROM'DA



Aydınlılar Latmos Antik Kenti'ni ortaya çıkaran ve tüm dünyaya tanıtılmasına büyük katkısı olan Dr. Anneliese Peschlow'a vefa borcunu ödemek için oyunu Berlin'de sahnelemeye hazırlanıyor.



Oyun, yaşamını Berlin'de sürdüren Dr. Peschlow ve tiyatroseverler için 9 Mart Cumartesi günü 'Berlin – Tiyatrom'da sahnelenecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak

Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir

Son Dakika! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partinin Başkan Adayı Olacak

3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı