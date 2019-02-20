Son Dakika Haberleri: Alman Arkeoloğa Tiyatro Oyunuyla Teşekkür

Alman Arkeoloğa Tiyatro Oyunuyla Teşekkür

2 saat önce

AYDINLI emekli öğretmen Hüsnü Ertung tarafından yazılan 'Latmos'a Rahmet Geldi' adlı oyun, Beşparmak Dağları'ndaki Latmos Antik Kenti'nin ve 8000 yıllık eşsiz kaya resimlerinin korunmasına, bölgedeki maden ocaklarının tahribatlarına ve insanın içindeki vefa duygusuna hitap ediyor.

Alman Arkeoloğa Tiyatro Oyunuyla Teşekkür, System.String[]
AYDINLI emekli öğretmen Hüsnü Ertung tarafından yazılan 'Latmos'a Rahmet Geldi' adlı oyun, Beşparmak Dağları'ndaki Latmos Antik Kenti'nin ve 8000 yıllık eşsiz kaya resimlerinin korunmasına, bölgedeki maden ocaklarının tahribatlarına ve insanın içindeki vefa duygusuna hitap ediyor.

9 MART'TA BERLİN TİYATROM'DA

Aydınlılar Latmos Antik Kenti'ni ortaya çıkaran ve tüm dünyaya tanıtılmasına büyük katkısı olan Dr. Anneliese Peschlow'a vefa borcunu ödemek için oyunu Berlin'de sahnelemeye hazırlanıyor.

Oyun, yaşamını Berlin'de sürdüren Dr. Peschlow ve tiyatroseverler için 9 Mart Cumartesi günü 'Berlin – Tiyatrom'da sahnelenecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:20 

Beşparmak Dağları, Berlin, Güncel
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