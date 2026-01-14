Alman Başkonsolosu Eskişehir'i Ziyaret Etti

Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Aksoy, Başkonsolos Grienberger ile bir süre sohbet ederek, Eskişehir hakkında bilgi verdi. Ardından, iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ele alındı. Kendilerini Eskişehir'de ve valilikte ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Aksoy, nazik ziyaretleri dolayısıyla Başkonsolos Grienberger'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR