Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi - Son Dakika
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Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi

27.06.2026 22:04
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Antalya Havalimanı'ndaki ünlü bir fast food zincirinden 4 cheeseburger ve 2 kola alan Alman çift, 51 euro (yaklaşık 2 bin 725 lira) ödedi. Fiyata tepki gösteren çift, "Havalimanı fiyatlarına alışığız ama bu kez gerçekten abartı, resmen şok olduk” dedi.

Antalya Havalimanı'ndaki ünlü bir fast food zincirinden 4 cheeseburger ve 2 kola alan Alman bir çift, gelen 51 euroluk (yaklaşık 2 bin 725 lira) fatura karşısında büyük şok yaşadı.

"BU KEZ GERÇEKTEN ABARTI"

Havalimanlarındaki yüksek fiyatlara alışkın olduklarını belirten turistler, bu kez sınırın çok aşıldığını dile getirerek duruma sert tepki gösterdi. O anları sosyal medyada paylaşan Alman çift, "Havalimanı fiyatlarına alışığız ama bu kez gerçekten abartı, resmen şok olduk” dedi.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Antalya Havalimanı Alman çift, hamburger ve kolaya ödedikleri servet ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    gayet uygun bence 2 5 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İyi olmuş bence ucuz bile on katu daha pahalı olabilir hava alanında da bir şey yemek zorunda degilsiniz 0 4 Yanıtla
    Tanser Doğan Tanser Doğan:
    Havalimanın da yemekte neymiş evde sofra bezi ve sefer tası getirin diyor ali kardeş 2 0
    VillaUmut VillaUmut:
    Ali Bey umarım bir gün insanlık ile tanışırsınız 0 0
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    biz Münih havaalanında o kadar ödedik normal 0 2 Yanıtla
    Gökhan Süzen Gökhan Süzen:
    Boş boş haber yapıyorlar bırak almanyada havalimanında normal almanyada eve sipariş verdim Burger King den 2 longchilechess 2 kola 43€ ödedim 0 1
  • necati21karakas necati21karakas:
    Türkiye’de yaşayan insanlar için gerçekten çok pahalı ama ulan Almana bak sen kendi ülkesinde bu kadar ücret vererek yiyebilir mi acaba kaç Euro’ya yiyebilirsin , ben Abd de tek bir porsiyona 20-25 dolar arası ödüyorum oda en uygunlarından 0 1 Yanıtla
  • Gökhan Süzen Gökhan Süzen:
    Burgerking den 2 longchilechess aldım 2 kola aldım 43€ ödedim Almanya’nın en berbat şehri Gelsenkirchen den Sakamisiniz siz anlamadım valla bence çok ucuz 84€ ödesen anlarım 0 0 Yanıtla
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