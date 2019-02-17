Son Dakika Haberleri: Alman Hakemin Kadın Olduğunu Öğrenen İran, Maçı Yayından Kaldırdı

Alman Hakemin Kadın Olduğunu Öğrenen İran, Maçı Yayından Kaldırdı

19 dakika önce

İRAN Devlet kanalı IRIB, bu hafta Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını yayınlayacaktı.

Alman Hakemin Kadın Olduğunu Öğrenen İran, Maçı Yayından Kaldırdı, System.String[]
İRAN Devlet kanalı IRIB, bu hafta Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını yayınlayacaktı. Maçı yayınlayacağını da duyurdu. Ancak karşılaşma son anda yayın akışından çıkarıldı. İranlı futbolseverler maçı izleyemedi. Maçın neden yayınlanmadığı da sonradan ortaya çıktı. İran televizyon yetkilileri, maçın hakeminin Bibiana Steinhaus'un yönettiğini öğrenince karşılaşmayı yayınlamaktan vazgeçti.

ŞORTLU KADIN GÖSTERMEK YASAK

Bibiana Steinhaus maçı şortla yönetirken İran'da devrim yasaları, şort giyen kadınların görüntülerini ve fotoğraflarını televizyondan yayınlamayı yasaklıyor. Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga'da sekiz maç yönetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:40 

Bayern Münih, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı Özbekistan'daki Kadın Hayranlarıyla Yemek Yiyen Burak Özçivit, 2 Milyon TL Kazandı

Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 12:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Hakemin Kadın Olduğunu Öğrenen İran, Maçı Yayından Kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]