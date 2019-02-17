Alman Hakemin Kadın Olduğunu Öğrenen İran, Maçı Yayından Kaldırdı
19 dakika önce
İRAN Devlet kanalı IRIB, bu hafta Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını yayınlayacaktı.
İRAN Devlet kanalı IRIB, bu hafta Bayern Münih
ile Augsburg
arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını yayınlayacaktı. Maçı yayınlayacağını da duyurdu. Ancak karşılaşma son anda yayın akışından çıkarıldı. İranlı futbolseverler maçı izleyemedi. Maçın neden yayınlanmadığı da sonradan ortaya çıktı. İran televizyon yetkilileri, maçın hakeminin Bibiana Steinhaus'un yönettiğini öğrenince karşılaşmayı yayınlamaktan vazgeçti.
ŞORTLU KADIN GÖSTERMEK YASAK
Bibiana Steinhaus maçı şortla yönetirken İran'da devrim yasaları, şort giyen kadınların görüntülerini ve fotoğraflarını televizyondan yayınlamayı yasaklıyor. Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga'da sekiz maç yönetti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:40
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