Son Dakika Haberleri: Alman hükümetine çağrı: "Suudilere silah ihracatı yasağı uzatılsın"
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Alman hükümetine çağrı: "Suudilere silah ihracatı yasağı uzatılsın"

1 saat önce

Çevre koruma örgütü Greenpeace Alman hükümetine, Yemen'de "acımasız bir savaş yürüttüğü" gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzatma çağrısı yaptı.

Alman hükümetine çağrı:

Çevre koruma örgütü Greenpeace Alman hükümetine, Yemen'de "acımasız bir savaş yürüttüğü" gerekçesiyle Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzatma çağrısı yaptı.Küresel çevre koruma örgütü Greenpeace, Alman hükümetine Suudi Arabistan'a silah ihracat yasağını sürdürme çağrısında bulundu.


Greenpeace'de silahsızlanma uzmanlarından Alexander Lurz, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'a karşı silah ambargosunun uzatılmasının bugün tartışılıyor olması bir utançtır" ifadelerini kullandı.


Lurz, "Acımasız bir savaş yürüten ve bu kapsamda devletler hukukunu sürekli ihlal eden Suudi Arabistan gibi bir ülkenin Almanya'dan hiçbir şekilde silah elde edememesi, mutlak ve aşikar olmalıdır" dedi.


Uzman, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in kamuoyuna "Suudi Arabistan'a ambargoyu uzatma ve ambargoyu Yemen savaşında yer alan tüm ülkeler için genişletme" açıklamasında bulunması gerektiğini savundu.


Greenpeace, Riyad'a askeri malzeme satılmasına karşı olan kişilerden topladıkları imzaları Pazartesi günü Bakan Altmaier'e iletecek.


Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosu, Eylül ayı sonunda sona eriyor. 2018 yılının Kasım ayında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağı getirilmişti.


Yemen savaşında Suudi Arabistan, çok sayıda Arap ülkesiyle kurduğu koalisyon kapsamında Yemen hükümetini İran destekli Husilere karşı destekliyor. Arap Yarımadası'ndaki savaş, şu anda dünya üzerinde yaşanan en büyük insani krizi beraberinde getirdi.


dpa/BÜ,GA


(c)


Suudi Arabistan, Greenpeace, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:33 
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