Son Dakika Haberleri: Alman İstiharatı Aşırı Sağcı Afd Partisini Daha Yakından İzleyecek
BBC

Alman İstiharatı Aşırı Sağcı Afd Partisini Daha Yakından İzleyecek

33 dakika önce

Almanya'da iç istihbarat servisi Anayası Koruma Federal Dairesi (BfV) aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisini aşırılık yanlılığı şüphesiyle daha yakından izleyecek.

Alman İstiharatı Aşırı Sağcı Afd Partisini Daha Yakından İzleyecek, System.String[]
Almanya'da iç istihbarat servisi Anayası Koruma Federal Dairesi (BfV) aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisini aşırılık yanlılığı şüphesiyle daha yakından izleyecek.

BvF gözlem faaliyetlerinde, ulusal düzeydeki izleme faaliyetlerinde muhbir bulma ya da telefon dinleme faaliyetleri yapmayacak.

AfD Almanya'da ana muhalefet partisi. Parti 2017'de 709 üyeli parlamentoya 94 sandalye kazanarak girmişti.

AfD İslam'ı Alman değerlerine bir tehdit olarak görüyor ve göçe karşı sert önlemler alınmasını talep ediyor.

Partinin Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de, birçok AB üyesi ülkedeki milliyetçi akımlar gibi iyi bir performans sergilemesi bekleniyor.

BfV, AfD'nin gençlik örgütü JA ve Flügel (Kanat) adlı yapılanmasını daha yakından izleyecek.

Flügel'in liderliğini, Berlin'deki soykırım anıtını "utanç anıtı" diye tanımlayarak büyük tepki alan Björn Höcke yapıyor.

BfV daha önce de, kökenlerini eski Doğu Alman Komünist Partisi'nden alan Die Linke'deki bazı sosyalist siyasetçileri de gözlem altına almıştı.

Alman anayasasına göre BfV'nin demokratik düzene yönelen tehditlere karşı harekete geçme yetkisi bulunuyor.

AfD liderlerinin bazı açıklamaları neo-Nazi aşırılığı teşvik ettiği gerekçesiyle kınanmıştı. AfD üyeleri geçen yıl ülkenin doğusundaki Chemnitz kentinde yaşanan aşırı sağcı eylemlere katılmış ve polisle çatışmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:21 

Almanya, Dünya
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