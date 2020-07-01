Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin bir bölümü lağvedildi - Son Dakika

Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin bir bölümü lağvedildi

Aşırı sağcı skandallarla gündeme gelen Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin (KSK) bir bölümünün lağvedildiği, kalan kısmında ise ekim sonuna kadar reform yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Aşırı sağcı skandallarla gündeme gelen Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin (KSK) bir bölümünün lağvedildiği, kalan kısmında ise ekim sonuna kadar reform yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in, KSK'yı ziyaret ederek kurum yetkililerine içlerindeki aşırı sağcıları temizlemesi için dört ay süre verdiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan inceleme sonucu ordu envanterinde 85 bin atımlık mühimmat ve 62 kiloluk patlayıcının kayıp olduğunun rapor edildiği açıklandı.

Gizli faaliyetler yürüten KSK ile ilgili hazırlanan 55 sayfalık raporda, alınması gereken önlemler sıralandı. Bu kapsamda KSK'ye bağlı yaklaşık 150 askerden oluşan 2. Bölük tamamen lağvedilecek. Eğitim, tatbikat ve uluslararası iş birliklerine son verilecek. Tüm bu süreçleri denetleyecek bir denetim mekanizması geliştirilip, KSK'nin yetkileri bir piyade okuluna devredilecek.

KSK 2017 yılından beri ırkçılık vakalarıyla gündemden düşmüyor. Bir KSK komutanının düzenlediği veda partisinde aşırı sağcı müziklerin yer aldığı, Hitler selamıyla poz verildiği gibi bilgiler gazete manşetlerine taşınmıştı. Bir KSK mensubu tarafından araziye saklanmış patlayıcı madde ve mühimmat da ele geçirilmişti.

Komando, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman Komando Özel Kuvvetleri'nin bir bölümü lağvedildi - Son Dakika

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