Alman ressam, sanat hayatını 32 yıl önce yerleştiği Kapadokya'da sürdürüyor - Son Dakika
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Alman ressam, sanat hayatını 32 yıl önce yerleştiği Kapadokya'da sürdürüyor

10.05.2022 11:32
Alman ressam, sanat hayatını 32 yıl önce yerleştiği Kapadokya'da sürdürüyor

Turist olarak geldiği Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kalarak 32 yıl önce bölgeye yerleşen Alman ressam Almut Wegner, atölyeye dönüştürdüğü evinde sanatını icra ediyor.

Turist olarak geldiği Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kalarak 32 yıl önce bölgeye yerleşen Alman ressam Almut Wegner, atölyeye dönüştürdüğü evinde sanatını icra ediyor.

Almanya'da resim ve tiyatro yönetmenliği üzerine eğitim aldıktan sonra farklı ülkelere seyahatlere başlayan Wegner, 1990 yılında tavsiye üzerine geldiği Kapadokya'da yaşamaya karar verdi.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde eski taş yapı müstakil evi kiralayarak onarımdan geçiren Wegner, zaman zaman ülkesinden davet ettiği arkadaşlarını ağırladığı evi sanat atölyesine dönüştürdü.

Wegner, AA muhabirine, Kapadokya'da dünyanın başka yerlerinde olmayan enerji ve güzellikler bulunduğunu söyledi.

"Kapadokya'nın güzelliğini resim çizerek anlatabiliyorum"

Ülkesinde küçük yaşlardan beri resim eğitimi aldığını, edindiği tecrübelerle doğadaki izlenimlerini tuvale aktardığını anlatan Wegner, şöyle konuştu:

"Almanya'da 3 yaşındayken resim yapmaya başladım. Fransa ve ülkemde eğitim gördüm. İlk eşim ressamdı, ondan da eğitim almıştım. Ağaçların resimlerini çiziyorum. Çünkü dünya için ağaçlar çok önemli. Farklı boyuttaki fırçaların yanı sıra bazen bez parçası bazen elbise fırçası kullanıyorum. Teyzem, 'tüm dünyayı gezdim ve en güzel yer Kapadokya' demişti. Ben de merak ettim ve buraya turist olarak geldim. 3 hafta kaldıktan sonra burada yaşamaya karar verdim. 32 yıldır da burada yaşıyorum. Kapadokya'da çok farklı güzellikler var. İnsanlar güzel, manzara güzel, havasında anlatılması zor bir enerji var. Buranın güzelliklerini anlatmak için şair olmak lazım. Ben de Kapadokya'nın güzelliğini resim çizerek anlatabiliyorum."

Wegner, doğanın Kapadokya'ya bahşettiği zenginliklerden ilham alarak sanatını icra etmeye gayret gösterdiğini anlattı.

Resim çalışmalarının yanı sıra atık malzemelerden çeşitli maskeler de yapan Wegner, yaz aylarında bölgeye gelen turistlere yönelik tek kişilik tiyatro oyunu sahnelemek için hazırlıklara başladığını kaydetti.

Kapadokya'nın masalsı bir yapıya sahip olduğunu, vadilerde dolaşmaktan keyif aldığını ifade eden Wegner, "Peribacaları arasında çok geziyorum. Her gün gizemli, yeni bir yer buluyorum. Bazen Almanya'dan arkadaşlarım geliyor, misafir ediyorum, çok hayran kalıyorlar. Gelecek ay Avanos ilçesinde bir sergi açacağım. Buranın, manzara ve hikayesi güçlü." diye konuştu.

Wegner, köy hayatı sürdüğü beldedeki evinde sanatsal çalışmalarından arta kalan zamanlarında, bahçesinde beslediği kümes hayvanlarıyla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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