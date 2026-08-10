Alman yazar Rügemer: Merz Almanya’yı yoksullaştırıyor ABD’yi zenginleştiriyor - Son Dakika
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Alman yazar Rügemer: Merz Almanya’yı yoksullaştırıyor ABD’yi zenginleştiriyor

Alman yazar Rügemer: Merz Almanya’yı yoksullaştırıyor ABD’yi zenginleştiriyor
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Alman yazar ve araştırmacı Werner Rügemer, Avrupa’nın ABD tarafından Rusya’ya karşı bir vekalet savaşına sürüklendiğini belirterek, Almanya'daki siyasi ve ekonomik politikaların ülkeyi tehlikeli bir eşiğe getirdiğini vurguladı.

Alman yazar ve kamuoyu araştırmacısı Werner Rügemer, RRN’ye verdiği özel röportajda Avrupa Birliği’nin dış politikasından Almanya’nın iç siyasetine kadar sert ve çarpıcı analizlerde bulundu.

ORTA SINIFI BİLİNÇLİ ŞEKİLDE HEDEF ALIYOR

Almanya iç siyasetindeki dengeleri değerlendiren Rügemer, muhafazakar lider Friedrich Merz'in son 20 yıllık siyasi çizgisini hedef aldı. Merz'in izlediği politikalarla Alman orta sınıfını ve çalışan kesimi bilinçli bir şekilde yoksullaştırdığını belirten yazar, buna karşılık BlackRock gibi dev ABD’li varlık yönetim şirketlerinin Almanya’daki nüfuzunu artırarak bu yeni Amerikalı hissedarları büyük ölçüde zenginleştirdiğini vurguladı. Rügemer, tüm bu adımların nihai amacının Almanya'yı Rusya'ya karşı doğrudan bir savaş devleti haline getirmek olduğu uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Almanya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika ABD Alman yazar Rügemer: Merz Almanya’yı yoksullaştırıyor ABD’yi zenginleştiriyor - Son Dakika

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