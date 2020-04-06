Almanlar'dan Müslüman gençlere koronavirüs teşekkürü - Son Dakika
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Almanlar'dan Müslüman gençlere koronavirüs teşekkürü

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüs (Covid-19) nedeniyle Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti.

Almanlar'dan Müslüman gençlere koronavirüs teşekkürü, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronovirüs (Covid-19) nedeniyle Almanya'da vaka sayısı 100 bini geçti. Ülkede alınan önlemler kapsamında sokağa çıkamayan risk grubundaki yaşlıların imdadına Müslüman gençler koştu. Müslüman gençler Alman komşularının kapılarını çaldı, ihtiyaçlarını sordu. Durum karşısında şaşıran Almanlar ise olay karşısında "  Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Sizden özür dilerim" dedi.

Almanya'nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören Alman vatandaş, "Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?" diyerek ağlamaya başladı. Göz yaşlarına boğulan Alman vatandaşı, "Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim. Meğer ne kadar da yardımsevermişsiniz." ifadelerini kullandı. Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili komşularının  gözyaşları içinde kaldığını görünce, "Asıl biz karşılaştığımız tabloya şaşırdık" dedi. Bilgili, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

'MÜSLÜMAN, HRİSTİYAN AYRIMI YAPMADAN İNSANLARA ULAŞTIK'

Bilgili, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı komşularımıza yardım ettiklerini belirterek, "Bizler arkadaşlarla koronovirüs sebebiyle risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan 'Komşuna yardım et' kampanyasını Wiesbaden şehrinde başlattık, devam ediyoruz. Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, 'normal şartlarda tekrar bekleriz dediler" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:28 Kaynak: DHA

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