Almanlar Türkiye'ye Dönüyor"

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Alman turistlerin yaz dönemi tatillerinde yeniden Türkiye'yi tercih etmeye başladığını bildirdi.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Alman turistlerin yaz dönemi tatillerinde yeniden Türkiye'yi tercih etmeye başladığını bildirdi.





Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 50. Uluslararası Boot ve Su Sporları Fuarı'na katılan Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, fuar dönüşü değerlendirme yaptı.



Türkiye'nin deniz turizmini tanıtmak için fuara katıldıklarını belirten Çetin, Akdeniz ve Ege sahillerinde yapılan dalış, tur tekneleri, charter tekneleri, bareboard teknesi, su sporları gibi aktiviteleri tanıttıklarını ifade etti.





Çetin, fuarın oldukça verimli geçtiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:





"Uzun zamandır sayıları azalan Alman turistlerin bu yıl çok daha yoğun bir şekilde tatil için Türkiye'ye geleceklerini görüyoruz. Artık Almanlar geri dönüyor diyebiliriz. Yüzde 100 seviyesinde artan erken rezervasyon rakamları da bunu gösteriyor. Daha önce Yunanistan'ı ve İspanya'yı tercih eden çok sayıda Alman turist, tatil tercihlerini artık tekrar Türkiye'den yana kullanmak istediklerini söylüyor. Buradan denizci dostlara şunu söyleyebilirim ki Alman dostlarımız Türkiye'yi ve muhteşem denizlerimizi, mavi yolculuğu, koylarımızı ve su altı güzelliklerimizi çok özlemişler."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sarhoş Yolcunun Hostesi Yumruklaması Nedeniyle Antalya Uçağı Soçi'ye Acil İniş Yaptı

Marketler, Patlıcan ve Biber Satmama Kararı Aldı

Apple Türkiye'deki Fiyatlarını Düşürme Kararı Aldı

Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı