Almanya Başbakanı: İran Rejimi Son Günlerini Yaşıyor

13.01.2026 12:31
Friedrich Merz, İran'daki protestoların yönetimin sonunu getireceğini belirtti ve barış umduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'daki kitlesel protestoların ardından ülkedeki yönetimin yakında sona ereceğini düşündüğünü söyledi.

Merz, Hindistan'da yaptığı açıklamada, "Bir rejim ancak şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, o zaman fiilen sonuna gelmiştir. Ben, şu anda bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum." dedi.

Tahran'daki yönetimin halkın oylarıyla meşruiyeti olmadığını savunan Merz, "Halk şimdi bu rejime karşı ayaklanıyor." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye, İran'daki çatışmayı barışçıl şekilde sona erdirmenin bir yolu olmasını umduğunu kaydetti.

Merz, ayrıca ülkesinin partnerleriyle İran'da demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl geçişin sağlanması için temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

